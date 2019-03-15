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陸軍特戰兵濱海城鎮逞威 400公里行軍熟悉戰場

2019-03-15 02:05聯合報 記者洪哲政╱即時報導

陸軍特種作戰指揮部特4營正沿著台灣西岸進行「濱海城鎮要地行軍訓練」，軍方昨天披露，特戰部隊模擬奇襲在城鎮建立據點的敵軍，訓練城鎮戰鬥技能。特戰部隊長途行軍由山隘推進到濱海城鎮，讓官兵熟悉戰場，顯示軍方作戰思維改變，

「濱海城鎮要地行軍訓練」就是過去「山隘行軍」，只是今年訓練場景由山地轉往西岸一線包括桃竹苗彰雲等濱海城鎮的重要關鍵地形實施訓練，將進行空中突擊、城鎮作戰、限制空間戰鬥、反特攻、水域訓練等多項課程，驗收部隊作戰指揮、兵力運用。

行軍昨天進入第二天。特4營以小部隊作戰的方式奇襲敵軍，模擬對假想敵進行攻擊；過程間進行限制空間戰鬥訓練課程，運用色彈對假想敵靶進行攻擊，模擬真實戰場環境。訓練科目包含基本射擊姿勢、未知空間戰鬥、上下樓梯、路口轉換及長廊運用等，透過反覆操作，期使官兵能熟悉各種射擊與戰鬥技巧，以適應城鎮戰鬥可能面對狀況。

隨著戰爭型態的轉變，城鎮作戰已成為現代戰爭中不可或缺的一環，陸軍特種作戰指揮部近年強化限制空間戰鬥訓練，結合步槍基本快速射擊、非慣用手交換射擊與掩護物應用射擊等貼近實戰的訓練，使官兵熟悉各項戰鬥技能，應付瞬息萬變戰場環境。

「濱海城鎮要地行軍訓練」昨天進入第二天。特4營以小部隊作戰的方式奇襲敵軍，模擬對...
「濱海城鎮要地行軍訓練」昨天進入第二天。特4營以小部隊作戰的方式奇襲敵軍，模擬對假想敵進行攻擊。圖/軍聞社
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特4營以小部隊作戰的方式奇襲敵軍，模擬對假想敵進行攻擊。圖/軍聞社
特4營以小部隊作戰的方式奇襲敵軍，模擬對假想敵進行攻擊。圖/軍聞社
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陸軍特種作戰指揮部特4營正沿著台灣西岸進行「濱海城鎮要地行軍訓練」。圖/軍聞社
陸軍特種作戰指揮部特4營正沿著台灣西岸進行「濱海城鎮要地行軍訓練」。圖/軍聞社
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軍訓特戰陸軍
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