機密丟街頭究責草率 專家：我彈道飛彈計畫處理草率

2019-03-14 20:33 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



民進黨立委趙天麟今天在立法院揭露，軍方聲稱經調閱監視器畫面，確認一度被棄置在大直捷運站Ubike上的「麒麟專案」資料未被其他人接觸，但實際上根本不存在監視器畫面。有專家批評，要不是立委質詢，誰知道中程彈道飛彈的計畫，處理及究責的過程竟是如此的草率！

根據報導，國防部「麒麟專案」是計畫發展微衛星火箭發射載具，若研製順利，我國雲峰中程飛彈射程將可從1200公里以上提升到2000公里以上。事發後此案改名為「奇萊專案」。

前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩，今在臉書分享趙天麟在立法院質詢的報導貼文說，「麒麟專案」文件棄置在Ubike，當初大家拍胸脯、「當時附近的錄影帶，都有看過」，今天真相大白，原來監視器根本不存在。

他整理報導中官員答詢對案情的關鍵句：國防部副部長沈一鳴：這是保防調查權限。沒看過影片的中科院院長杲中興：沒有任何物理或工程上的意義。國防部保防安全處科長：去過現地、沒有調影帶！

呂禮詩表示，如果沒有機密的必要，為什麼要核予機密等級？且未經核准影印機密資料、是什麼處分？私自攜帶機密資料離開營區、該是什麼處分？遺失了機密資料，又是什麼處分？是一個大過可以交待的嗎？

他說，要不是趙天麟委員質詢，誰知道中程彈道飛彈的計畫，處理及究責的過程竟是如此的草率？這樣不要說是15年買不到F-35B，甚至2、30年後汰除了，美國寧可銷毀、也不會賣給我們。