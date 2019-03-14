麒麟專案資料放Ubike 中科院長被打臉「沒監視器」

2019-03-14 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



中科院何姓上校將機密的「麒麟專案」棄置在Ubike案餘波盪漾，中科院長杲中興上午在立法院宣稱，經監看事發大直捷運站Ubike站監視器畫面，確認被棄置的資料未被其他人接觸，但民進黨立委趙天麟與國防部保防安全處卻當面打臉，指現場根本不存在監視器畫面。

根據報導，國防部「麒麟專案」是計畫發展微衛星火箭發射載具，若研製順利，我國雲峰中程飛彈射程將可從1200公里以上提升到2000公里以上。事發後此案改名為「奇萊專案」。

立法院外交及國防委員會上午審查「兵役法第16條條文修正草案」案。趙天麟質疑，「這是不是一個間諜行為？」中科院長杲中興表示：不是。經調查只是個人疏漏，是保防警覺不夠，作業疏失。全案當事人記大過，並已移送桃園地檢署偵辦。

趙天麟進一步詢問，軍方有調閱事發當地所有Ubike被借用的紀錄嗎？杲中興回應說，國防部有調閱過借用與還車紀錄，「還有當時附近的錄影帶，都有看過」。他兩度表示有調閱錄影帶，被棄置的機密資料20分鐘就被憲兵軍官拾獲。現已將此案移送桃園地檢署作其他調查。

但立委質疑，為何事發數月後才移送？杲中興表示，此案由國防部發現、調查後，再移回中科院行政調查，一直到上星期才將所有調查與懲處建議作完，按程序移送。立委再度詢問：「你有沒看過錄影帶？」杲中興說：沒看過。但國防部告訴我們已經看過。

但問及備詢的國防副部長沈一鳴，他說，沒看過，這是保防調查權限。備詢的國防部保防安全處上校科長坦承，他們也沒看過影片，「當時大直捷運站Ubike租借站並無監視器直接照到，只有照到出口，沒有照到Ubike，有去現地看，沒有調影帶」。

趙天麟怒道，「但院長聲稱有看影帶？」他表示，他向台北市警局調閱附近所有監視器錄影帶紀錄，根查沒有半隻監視器在旁邊，最近一隻監視器距離事發現場數百公尺，大直捷運站3號出口的監視器鏡頭並未對著Ubike，結果中科院卻對媒體與國會公然宣稱說「看監視器裡面這將近半小時沒有任何問題」？若這不是間諜行為，為何要事發好幾個月才移送？這樣的國安我們能相信嗎？

杲中興仍強調此案並非間諜行為，原因是此案資訊有三份，兩份不是機密，有一份只是描述「這件事」被認定是國防機密，但內容未牽扯任何規格，只是談此案的概念。他說，洩露的事只是「我們打算作此事」，但沒有任何細節資料，「沒有任何物理或工程上的意義」。

他說，他的資訊也是被告知的訊息。包括資料沒遺失，完整送回，過程有20分鐘，這部自行車在過程間也沒被借走，經時間點判斷，沒人拿走資料，撿回送回國防部時間非常短，是常理判斷。