立法院初審通過 軍校軍事訓練時數可折抵兵役

2019-03-14 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



立法院外交及國防委員會上午初審通過「兵役法」第16條條文修正草案，將完成軍事訓練的軍事院校學生，也納入得折減常備兵役軍事訓練役期的範圍內。圖／取自立法院直播畫面 分享 facebook

立法院外交及國防委員會上午初審通過「兵役法」第16條條文修正草案，將完成軍事訓練的軍事院校學生，也納入得折減常備兵役軍事訓練役期的範圍內。

民進黨立委羅致政等立委提案，兵役法於民國100年修法於第16條增訂高級中等以上學校學生，得折減常備兵役軍事訓練役期的相關規定，但軍事學校或軍事訓練機構並非屬教育部所謂高級中等以上學校，其學生於在學期間所受的軍事訓練，無法適用於現行兵役法第16條關於役期折抵的規定，顯有不公。因此提案修正「兵役法」第16條條文，納入於軍事學校或軍事訓練機構完成軍事訓練，並取得合格證書者，亦得折減役期，以保障軍事院校學生權益。

現行軍事訓練役役期為16周，而軍事院校學生在學期間須接受8周入伍訓及10周的軍事訓練，就總時數而言已逾前開長度，且所受的訓練應與軍事訓練役相當，若不允其折抵軍事訓練役役期，恐有重複訓練之虞，因此增訂第16條第5項，針對軍事院校學生完成軍事訓練並取得合格證書者，納入折減役期的範圍。

軍事學校及軍事訓練機構的主管機關為國防部，因此增訂第6項得折減軍事訓練期間的軍事訓練課程內容、課目、時數與前項課程之實施、管理、作業、考核等事項，授權由國防部會同教育部及內政部訂定辦法，據以執行。