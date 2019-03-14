反對汰除幻象機隊 沈一鳴：「壽限還不到一半」

2019-03-14 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



我國向美遞出邀價書（Lor for Loa）計畫採購F-16V戰機，國防部內部為幻象戰機存廢曾有攻防。國防部副部長沈一鳴上午在立法院表示，以成本效益觀點來看，幻象機隊這麼昂貴買進來，現在還沒到壽期，「壽限還不到一半」，此時汰除反不符成本效益，幻象機隊「沒有存廢問題，只有妥善率問題」。

立法院外交及國防委員會上午審查「兵役法第16條條文修正草案」案。朝野立委關切空軍對美申購F-16戰機，與會官員包括沈一鳴、空軍參謀長劉任遠與國防部戰規司長吳寶琨，口徑一致聲稱我對美方僅提出「規格」，並未指定機型。

而包括沈一鳴、吳寶琨等官員備詢時聲稱，這項採購案我方向對遞出的是LOA（發價書），現在是在「LOA階段」，但國防部發言人陳中吉事後澄清，官員備詢時間不夠，是「LOR FOR LOA」。

國民黨立委呂玉玲質詢表示，外界11月就披露採購F-16V的訊息，但軍方當時卻否認，也沒有通知國會。而現在新購戰機，是否屬於擴編？空軍參謀長劉任遠表示，採購新機是因應空防需求，確屬擴增新戰力，「會擴編」，會增加機隊。而未來因應高教機服役，F-5與AT-3要汰除，空軍會重新調整組織與人員。