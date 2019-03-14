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登白宮玩自拍 林右昌籲盡速展開台美貿易協定

2019-03-14 08:08聯合報 記者游明煌╱即時報導

今天早上林右昌拜會白宮，他在白宮前還自拍留影。圖／基隆市政府提供
今天早上林右昌拜會白宮，他在白宮前還自拍留影。圖／基隆市政府提供
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訪美基隆市長林右昌美國時間13日在美國公開演講表示，美國應該從印太安全的戰略高度重新思考台美經濟關係，他認為現在是台美雙方加速展開洽談「台美經濟貿易協定」的最佳時刻，因為這比軍售台灣，派遷軍艦航行台海更能保障台灣的安全；另外，今天早上林右昌則拜會白宮，他在白宮前還自拍留影。

林右昌率基隆訪問團赴美進行城市交流，應邀到GTI（全球臺灣研究中心）舉行公開演講...
林右昌率基隆訪問團赴美進行城市交流，應邀到GTI（全球臺灣研究中心）舉行公開演講，他以「印太自由民主之錨」為題演說。圖／基隆市政府提供
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林右昌率基隆訪問團赴美進行城市交流，應邀到GTI（全球台灣研究中心）舉行公開演講，他以「印太自由民主之錨」為題演說，現場吸引上百位關心台美中相關議題的民眾參加。

林右昌首先以家鄉基隆市為引子說，基隆曾經是世界第七大貨櫃港，現在是台灣的國際郵輪母港，每年有超過100萬的郵輪旅客。基隆是北台灣最重要的軍港，自古以來也是兵家必爭之地。

他表示，他從小最喜歡看船隻上各種樣式的船錨，因用來固定船隻的錨，代表著穩重，堅實，忠誠，自豪及希望。雖然最近我們國家週邊「風浪很大」，但台灣始終為世界的自由民主堅守在這邊，像船錨一樣，堅定不移，但這樣的堅定是非常辛苦的。

林右昌表示，歐巴馬總統後期提出「亞太再平衡戰略」，現任川普總統提出「印太戰略」，台灣其實就是美國印太戰略最重要的支點之一，但卻是最危險的那一點。「由於海面上強大的風浪，正不斷地搖晃台灣這印太自由民主之錨，我們非常需要民主世界更多的支持跟關心」。

林右昌指出，台灣與中國大陸的經貿比重，到目前已經超過40%，形成了明顯的經貿上「超緊密的依存關係」，世界上沒有二個國家，政治關係那麼緊張，但經濟卻那麼緊密。「兩岸沒有台灣問題，只有中國問題」，今年是中國改革開放40周年、台灣關係法40年，也是中國六四民運30周年。而印太安全的關鍵在台灣，而台灣安全的關鍵在經濟安全。

但大家都看到了兩岸軍力失衡所帶來的軍事安全問題，也看到了中共透過民主制度自由開放的方便，介入台灣民主選舉所產生的民主政治危機的問題。台灣必須有更大的支持力量才能跟中國和平對話，而不是被武力脅迫併吞。

他認為，台灣的問題其實是經濟安全，經濟安全的問題已不是經濟問題，而是印太安全的問題，需要美國從印太戰略的高度重新思考。林右昌主張，如果台美之間能夠建立更強大的經濟貿易框架、加強經貿合作，將會有利台灣企業在全球價值鏈布局上做更平衡思考， 以避免經濟過度依賴中國，還侵蝕台灣政治、民主和媒體的自主性。

林右昌說，所以美國應該從印太安全的戰略高度重新思考台美經濟關係，現在就是台美雙方加速展開洽談「台美經濟貿易協定」的最佳時刻，因為這比軍售台灣，派遷軍艦航行台海更能保障台灣的安全。而且是最有效推進落實美國印太戰略的做法。

GTI在2016年9月14日成立，旨在提升臺美關係在華府智庫及決策圈之能見度，是美國重要的智庫之一。研究方向除臺美經貿及安全議題外，亦鑽研台灣數位經濟、環保、婦權、社會福利等其他面向。

林右昌率基隆訪問團赴美進行城市交流，應邀到GTI（全球臺灣研究中心）舉行公開演講...
林右昌率基隆訪問團赴美進行城市交流，應邀到GTI（全球臺灣研究中心）舉行公開演講，他以「印太自由民主之錨」為題演說。圖／基隆市政府提供
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林右昌率基隆訪問團赴美進行城市交流，應邀到GTI（全球臺灣研究中心）舉行公開演講...
林右昌率基隆訪問團赴美進行城市交流，應邀到GTI（全球臺灣研究中心）舉行公開演講，他以「印太自由民主之錨」為題演說。圖／基隆市政府提供
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今天早上訪美基隆市長林右昌拜會白宮。圖／基隆市政府提供
今天早上訪美基隆市長林右昌拜會白宮。圖／基隆市政府提供
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今天早上訪美基隆市長林右昌拜會白宮。圖／基隆市政府提供
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今天早上訪美基隆市長林右昌拜會白宮。圖／基隆市政府提供
今天早上訪美基隆市長林右昌拜會白宮。圖／基隆市政府提供
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經濟林右昌基隆
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