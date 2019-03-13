澎湖空難創傷後遺症？海軍上士陷毒被撤職

2019-03-13 20:39 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



海軍左營反潛航空大隊的蔡姓上士，本月5日遭刑事警察局南部打擊犯罪中心派員到部隊、家中搜索，查獲K他命毒品。蔡姓上士接受部隊行政調查時，也坦承持有毒品。除了司法部分的刑責之外，依陸海空軍懲罰法第15條第14款「其他違失行為違反已送立法院備查或國防部頒訂之法令」及國軍軍風紀維護實施規定第22條第10款「製造、運輸、販賣、轉讓、施有、持有禁藥、毒品」，蔡上士將被核予「撤職」之處分，不得支領退伍金。

該名蔡姓上士就是民國103年復興航空澎湖空難幸運生還的旅客蔡佩儒，當時他還救出一位小女孩。不過四年多以來，他在生理與心理上，始終無法走出墜機陰影，原本是直升機上反潛士的他，第二年自請轉為地勤職務，並且改名、長期服藥，最後卻因涉毒而被迫離軍，令人感慨。

海軍表示，蔡員於空難事故出院返隊後，單位即列為心輔對象，並依國軍心輔三級防處機制，分別至各級心理衛生中心輔導晤談，以及醫療院所身心科就診，並提供相關法律諮商服務。