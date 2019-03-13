親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
農地政策亂象多
立委補選第二波
2020誰來選總統
六都市長拚市政
尋找台灣閱讀力
政治
軍事
綜合

韓冰人氣旺10公尺走半小時 陪鄭世維掃街擠爆夜市

外遇離婚還能分財產 你的民法不是你的民法？

澎湖空難創傷後遺症？海軍上士陷毒被撤職

2019-03-13 20:39聯合報 記者程嘉文╱即時報導

海軍左營反潛航空大隊的蔡姓上士，本月5日遭刑事警察局南部打擊犯罪中心派員到部隊、家中搜索，查獲K他命毒品。蔡姓上士接受部隊行政調查時，也坦承持有毒品。除了司法部分的刑責之外，依陸海空軍懲罰法第15條第14款「其他違失行為違反已送立法院備查或國防部頒訂之法令」及國軍軍風紀維護實施規定第22條第10款「製造、運輸、販賣、轉讓、施有、持有禁藥、毒品」，蔡上士將被核予「撤職」之處分，不得支領退伍金。

該名蔡姓上士就是民國103年復興航空澎湖空難幸運生還的旅客蔡佩儒，當時他還救出一位小女孩。不過四年多以來，他在生理與心理上，始終無法走出墜機陰影，原本是直升機上反潛士的他，第二年自請轉為地勤職務，並且改名、長期服藥，最後卻因涉毒而被迫離軍，令人感慨。

海軍表示，蔡員於空難事故出院返隊後，單位即列為心輔對象，並依國軍心輔三級防處機制，分別至各級心理衛生中心輔導晤談，以及醫療院所身心科就診，並提供相關法律諮商服務。

蔡佩儒的長官表示，無法確定墜機造成的心理陰影，是否就是他陷入毒癮的原因。但從空難之後，他就一直為當時沒能多救幾個人耿耿於懷，也因為爭取航空公司給付心理治療費用等賠償問題所困擾，長期精神狀態不佳，必須持續按醫矚服用安眠藥等藥品，卻也使得軍中的尿液篩檢制度也無法發現他吸毒。

海軍反潛航空大隊S-70C直升機。資料照，記者程嘉文／攝影
海軍反潛航空大隊S-70C直升機。資料照，記者程嘉文／攝影
分享

毒品空難國軍
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

爭取榮民票 5月1日起全國6家醫院提供榮民就醫待遇

2019-03-13 10:50

空軍同時操演「聯翔」與「天龍」 國軍戰機昨天好忙　

2019-03-13 01:59

新購F-16V 軍方估2023年底交機

2019-03-13 00:19

誤會一場：F-16明年底開始交機？應為「開始生產」

2019-03-12 22:27

反恐需求 航空警察局員警將配衝鋒槍

2019-03-12 13:15

社群散播不實軍購訊息 國防部籲勿以訛傳訛

2019-03-12 12:25

軍警消海巡醫療福利 蘇揆：6縣市擴大範圍

2019-03-12 11:43

軍警消海巡醫療 蘇貞昌加碼補助

2019-03-12 11:34

國軍加開台北港國防知性之旅 幻象戰機衝場加持

2019-03-12 10:52

「336愛奇兒日」16日南北兩地展開 國軍全力應援

2019-03-12 10:48

台中新社黑鷹直升機基地龍翔營區 本月底營區開放

2019-03-12 10:21

買F-16V 專家：蔡政府將編列80億美元特別預算支應

2019-03-12 08:42

F-16V最快明年底開始交機？ 專家：天方夜譚

2019-03-12 08:24

我採購66架F-16V 專家：突破2006年「鳳隼案」框架

2019-03-12 03:10

美售我M1A2戰車慢吞吞 他揭內幕原來先前有質疑

2019-03-12 01:48

F-16V戰機可望明年底交機 國防部：媒體臆測

2019-03-11 21:07

空軍：如果順利 新購F-16最快2020年底交機

2019-03-11 14:03

台美兩軍能否聯合實施軍演？ AIT「低調回應」

2019-03-11 08:26

借力打力！我增購F16欲逼法幻象零附件降價

2019-03-10 23:52

中美俄《中導條約》鬥法：大國遊戲 台灣慎入

2019-03-04 09:23
看更多

熱門文章

專訪韓國瑜遭韓粉圍剿 黃光芹：敢動我孩子試試

2019-03-13 08:46

鎖定北漂最正女主持人李明璇選立委 挑戰北市深綠票倉

2019-03-13 14:24

孫大千挑戰北市艱困選區 柯粉：柯Ｐ沒派人就投他了

2019-03-13 17:03

黃光芹夫嗆韓粉：一個團體的命運由性格卑劣的人決定

2019-03-13 09:03

孫大千宣布爭取參選北市立委 說是韓國瑜的建議

2019-03-13 14:02

麻豆文旦30元？謝龍介斥：清德兄「憨憨跟人去陪墓」

2019-03-13 10:56

謝龍介公布麻豆文旦簽約價 陳筱諭：柚農每台斤可賣200元

2019-03-13 11:20

政府想解決五缺 孫大千：民眾只有「一缺」就是缺錢

2019-03-13 08:12

黃光芹公布威脅簡訊 網友：看韓粉如何把韓推下神壇

2019-03-13 13:55

「敢動我孩子試試」 黃光芹赴警分局告3網友

2019-03-13 17:41

直播／韓冰代父輔選！人還未到 人潮擠爆三和夜市

2019-03-13 19:12

政壇出美女？ 這款「志玲姐姐」小編覺得母湯…

2019-03-13 09:00

不認綠選輸台遭併吞 賴清德嗆馬英九「枉當過總統」

2019-03-13 15:31

黃光芹批韓粉霸凌未報案 韓國瑜呼籲理性

2019-03-13 15:43

藍有致勝兵器不用？王世堅真韓粉 8字力挺韓國瑜參選

2019-03-13 11:36

孫大千選大同士林立委 韓冰、許淑華留言「翻轉大同」

2019-03-13 16:37

傘兵搖籃屏東大武營區再見了 9月清空走人

2019-03-13 12:25

空軍同時操演「聯翔」與「天龍」 國軍戰機昨天好忙　

2019-03-13 01:59

他爆韓國瑜「嫌小不怕大」個性 魯蛇翻身選總統是唯一機會

2019-03-13 13:12

孫大千參選祝福留言湧入 網友驚：是韓冰！

2019-03-13 16:22

台南房衫軍抗議漲房屋稅 黃偉哲：講不聽

2019-03-13 00:43

誤會一場：F-16明年底開始交機？應為「開始生產」

2019-03-12 22:27

藍當心頭肉 綠諷拉肚子 自經區因這兩字自宮…

2019-03-13 08:00

潘恒旭戰女網友 葉毓蘭：首長請管好自己與幕僚的嘴

2019-03-13 09:27

吳敦義首度講明 可能徵召韓國瑜

2019-03-13 00:39

【重磅快評】林佳龍做對事了，但才起步

2019-03-13 14:12

中央公告新申請辦法前 宜蘭恐將出現農舍「搶建潮」

2019-03-12 23:43

高雄接連出黨代表、政協 綠委：我不知道高雄怎麼了

2019-03-13 12:06

朱立倫開砲：綠蠢藍膽小 自經區20年前就該做

2019-03-13 00:23

寸草不生或笑到往生？從扁迷到韓粉的崛起

2019-03-13 16:09

人錢進不來！逢甲商圈2018人潮商機跌至金融海嘯水平

2019-03-13 11:30

【即時短評】徵召韓國瑜拚政權 為國、為黨、為個人？

2019-03-13 12:15

立委補選…對抗國民女兒韓冰 余筱萍：我們比較搞笑

2019-03-13 09:07

林昶佐籲友善討論蔣銅像 邱國正：扯威權我就要表達看法

2019-03-13 10:29

農舍臨側臨路擬入法 宜蘭綠民代痛批農委會

2019-03-13 00:36

黃光芹遭韓粉攻擊 韓國瑜籲理性拜託「愛與包容」

2019-03-13 17:36

謝長廷：台灣公投等於大動作再次傷害福島

2019-03-13 19:15

聲援黃光芹嗆韓粉 王鴻薇：韓國瑜需朋友不是對立者

2019-03-13 14:43

朱立倫要黨徵召就大方一點 胡幼偉再提換柱反嗆

2019-03-13 08:07

不只韓國瑜壓力大 這些總統參選人也怕被「韓粉」攻擊

2019-03-13 12:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top