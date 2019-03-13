爭取榮民票 5月1日起全國6家醫院提供榮民就醫待遇

2019-03-13 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



退輔會上午在立法院證實，全國有6個區域內沒有榮總與軍醫院醫療體系的縣市，政府已指定6家民間醫院，由退輔會編列預算支應，讓退伍榮民就醫時，也能享有免掛號費、部分負擔的待遇。

立法院外交及國防委員會上午審查108年度中央政府總預算案附屬單位預算，針對關於國軍退除役官兵輔導委員會主管非營業基金作業基金，就國軍退除役官兵安置基金、榮民醫療作業基金進行詢答。

民進黨立委蔡適應質詢表示，蘇揆最新宣布，警消海巡空勤，未來到退輔會所屬醫院可享掛號費免費、免部分負擔的待遇。相關預算要由誰支出？邱國正表示，掛號費由退輔會自行吸收；部分負擔內政部則已編列預算。

但蔡適應進一步說，目前現役軍人到榮總就醫部分負擔要自己處理，你覺得公平嗎？退輔會就醫保健處長葛光中表示，這方面已有討論到，待警消空勤醫療這方面若有餘裕，國防部也要編列預算。目前醫療掛號免費已定案，另一般醫院享有健保與榮總待遇則有不同。

蔡適應表示，當蘇揆宣布警消海巡空勤到退輔會所屬醫院，掛號費與部分負擔都由政府負責時，軍人到退輔會所屬醫院當然也要比照辦理。現階段退伍榮民到軍醫院就醫，是掛號費免費，部分負擔由退輔會編列預算。

在蔡適應質詢下，退輔會證實，退伍榮民未來在6個轄內沒有退輔會與軍醫院的縣市,也有醫院能享受榮民就醫待遇。這六家指定醫院包括：雲林台大分院、新北三重部立醫院、苗栗、彰化、金門部立醫院、連江縣立醫院。5月1日就可開始實施。

蔡適應要求退輔會公告給所有榮民知道。等於在沒有退輔會與軍醫院外的縣市，這些醫院也能享受榮民就醫待遇。國軍現役軍人到榮總免部分負擔，希望5月1日可同時實施，國防部也協助處理。他也要求，國軍現役軍人到榮總免部分負擔，希望5月1日可同時實施，要求國防部也協助處理。