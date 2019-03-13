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空軍同時操演「聯翔」與「天龍」 國軍戰機昨天好忙　

2019-03-13 01:59聯合報 記者洪哲政╱即時報導

空軍昨日清晨起在台灣東、西兩岸分別實施「聯翔」與「天龍」操演。西岸部分，台中清泉崗IDF主力戰機清晨升空後，模擬進行空地對抗，陸軍航特部黑鷹直升機也搭載特戰部隊，飛往台中發電廠執行任務。

「天龍操演」是空軍年度總驗收的代號，也是空軍年度總驗收的代號，部署於西部的各型戰機，都會調派東部地區實施對抗訓練，由於參與的戰機、軍艦數量龐大，經常佔東部海空域的演訓區域近四分之三個台灣大小。但據知，空軍年度「天龍演操」規模將變小，但年度表定會增加2到3次，配合每季戰備月實施。

而「聯翔操演」則是執行全島制敵空襲的演習，通常由F-16戰機扮演假想敵，測試全台陸、海、空部隊防空、制空臨戰演練與應變，操演並整合海軍、海巡、岸置防空、制海飛彈、陸軍等部隊，共同執行聯合作戰。

台中清泉崗執行聯翔操演的多批次IDF戰機，緊急升空模擬接戰，由花蓮升空的F16戰機扮假想敵，野戰防空用復仇者防空飛彈與蜂眼雷達進場備便，鞏固陣地；台南的IDF戰機與新竹幻象戰機，則在操演掩護下，陸續飛往花蓮佳山進入地庫保存戰力。花蓮與佳山將展開天龍操演。

此外，昨日清晨同時發起的，還有陸軍航特部也派遣特戰官兵扮演紅軍，隨機飛往台中火力發電廠，模擬攻擊電廠。空軍C-130運輸機也凌空模擬傘兵空降。

空軍昨日清晨起在台灣東、西兩岸分別實施「聯翔」與「天龍」操演。西岸部分，台中清泉...
空軍昨日清晨起在台灣東、西兩岸分別實施「聯翔」與「天龍」操演。西岸部分，台中清泉崗IDF主力戰機清晨升空後，模擬進行空地對抗，陸軍航特部黑鷹直升機也搭載特戰部隊，飛往台中發電廠執行任務。讀者提供
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