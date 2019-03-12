誤會一場：F-16明年底開始交機？應為「開始生產」
我國將向美國申購F-16戰機，成為近日最熱門的軍事新聞。日前媒體指出，如果一切順利，可望於明年底開始交機。對此空軍官員澄清，報導誤將「開始造機」當成「開始交機」。以本次我方申購F-16而言，美國政府需於四個月內決定批准發價書（LOA），隨後我方與美方針對內容進行洽談，LOA簽定之後，美國政府再與武器供應商簽約，啟動生產作業。上述的程序如果順利，可望於明年底前完成。
至於開始造機到交機的時間，「台海安全研析中心」主任梅復興表示，依據以往各國採購F-16的經驗，通常在簽約36個月之後開始交機。以此類推，理想狀況約從2023年底開始，4~5内完成66架交機，全案總期程約為8~9年。
而在軍購消息傳出後，網路出現不少「凱子軍購，全民買單」等訊息，宣稱「英國買138架最新型的F-35，只要3619億台幣，蔡政府卻要花3900億，買66架落後20年的F-16V」。
今天上午在國防部例行記者會上，發言人陳中吉少將在媒體發問結束後，突然舉起兩面手板，板子上寫有相關的「凱子軍購」說法。陳中吉表示，英國採購F-35的總價是91億英鎊，折合台幣確為3619億元，但採購數量不是138架，而是48架。而且英國是F-35研發計畫參與國之一，從2001年開始就參與投資，整體經費絕對超過91億英鎊。為避免民眾信以為真，因此在記者會中特別予以澄清。
國防部也在官方臉書帳號宣稱，我方對新戰機僅提出需求，因此要採購的機種還沒有確定。不過文章特別強調「F-16V不是舊飛機，F-16A/B才是」，此地無銀三百兩的用意十分明顯。
事實上，軍方私下不諱言，增購性能提升版的F-16，是目前我方唯一增強空防實力之道。對立院等相關單位的說帖中，用的是正式型號「F-16 Block70/72」，而非洛克希德馬丁公司對外促銷的專案名稱「F-16V」。
對於外界質疑，為何從網路可以查到一些數字，似乎F-35價格比F-16還便宜？對此官員解釋，相關報導往往是「裸機」價格，如果加上訓練、後勤、彈藥等，價格就可能是數倍之多。由於選購配備不同，購買零附件的數量不同，因此光看價格數字，其實意義很有限。此外F-35屬於第五代匿蹤機種，表面使用特殊塗料，因此不適合儲放在露天或通氣的機堡中，需要有溼度等環境控制設施的機庫，相關設施的修建，又是另一筆費用。
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