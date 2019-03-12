軍警消海巡醫療 蘇貞昌加碼補助

2019-03-12 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌日前宣布，警消及海巡人員包括退役人員，未來在國防部軍醫院體系及退輔會榮民總醫院體系就醫，門、急診免收掛號費，但部分縣市因沒軍醫院或榮民醫院，蘇今天赴立法院總質詢，加碼宣布警消海巡人員在沒有軍醫院、榮民醫院的縣市就醫，若到指定部立、或縣立醫院，部分健保負擔由政府補助，另外為了一律公平，軍人、榮民到這些醫院就診就醫，部分健保負擔，政府也給予補助。

民進黨立委張宏陸質詢警消海巡人員的就醫權益，張提到，感謝行政院的軍警海巡人員比照軍人就醫權益，不過新北許多警消海巡人員反映，因新北無軍醫院或榮民醫院，必須要跨縣市，相當不便。

蘇當場也宣布，為了維護警消海巡人員的就醫權益，行政院進一步研究評估後，決定加碼警消海巡人員到沒有軍醫院、榮民醫院的縣市，只要到部立醫院、或指定醫院就醫就診，部分健保負擔由政府補助，另外為了公平，軍人、榮民到這些醫院就診就醫，部分健保負擔，政府也給予補助，表達對軍人警消海巡的一律公平，一體照顧。