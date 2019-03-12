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國軍加開台北港國防知性之旅 幻象戰機衝場加持

2019-03-12 10:52聯合報 記者洪哲政╱即時報導

海軍司令部上午表示，為促進地方軍民交流並推廣全民國防教育，由海巡署、台灣港務股份有限公司及海軍司令部，將於3月23日8時至16時在台北港海巡基地，共同辦理民國108年台北港「國防知性之旅暨敦親睦鄰活動」，不但康定艦將首度駛入台北港，屆時還會有幻象戰機執行衝場任務。

這項活動其實是應在地民進黨立委呂孫綾協調加開。但海軍司令部特別解釋說，這次活動是考量歷年都在高雄開放參觀，去年原訂蘇澳營區開放活動因南部水患，官兵全力投入救災因故取消，今年基於北部地區民意反映，特別規劃於台北港實施。

海軍司令部表示，活動參觀的艦艇計有康定級艦、錦江級艦、海巡宜蘭艦及桃園艦等4艘艦艇供民眾登艦參觀；另有光六飛彈快艇2艘靠泊陳展。碼頭上則規劃雷霆2000、雲豹甲車、復仇者飛彈車、AAV7兩棲突擊車、愛國者3型飛彈車、憲兵重型機車等15項武器裝備陳展；動態表演部分安排幻象戰機衝場、海軍儀隊操槍、陸專戰鼓隊、陸軍特指部戰技表演及海上橡皮艇動態操演等精采表演，同時也邀請長坑國小及米倉國小共同演出。

海軍說，此次活動區分二階段實施：第一階段以敦親睦鄰為主，於3月22日8時至12時，配合任務訓練，邀請台北港週邊地區民眾、國中、國小、地方民意代表參加；第二階段為正式活動23日當天，邀請地方首長、中央及地方民意代表、北部地區高中職學校、ROTC學校，歡迎社會大眾共同參加。另活動當日，正逢海軍敦睦支隊靠泊台中港開放參觀，歡迎中部地區民眾前往參觀。

海軍司令部進一步表示，參加民眾可持中華民國身分證、健保卡或駕照接受查驗；陸籍配偶由其本國籍配偶陪同出示合法證件；外籍人士由國人陪同出示證明文件後方可進入會場，另基於國防安全，大陸地區人士謝絕參觀。海軍司令部強調，請尊重國軍行政中立立場，活動期間嚴禁穿著、散發、張貼與選舉相關旗幟、文宣或舉行造勢活動。

海軍司令部上午表示，為促進地方軍民交流並推廣全民國防教育，由海巡署、台灣港務股份...
海軍司令部上午表示，為促進地方軍民交流並推廣全民國防教育，由海巡署、台灣港務股份有限公司及海軍司令部，將於3月23日8時至16時在台北港海巡基地，共同辦理民國108年台北港「國防知性之旅暨敦親睦鄰活動」，不但康定艦將首度駛入台北港，屆時還會有幻象戰機執行衝場任務。記者洪哲政／攝影
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海軍北港幻象戰機
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