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「336愛奇兒日」16日南北兩地展開 國軍全力應援

2019-03-12 10:48聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防部上午表示，延續匯集國軍官兵的愛心，展現對弱勢兒童及家屬的熱情與關懷，國軍將於3月16日分別於台北市大安森林公園及高雄市勞工公園，南北兩地支援天使心家族基金會辦理「336愛奇兒日」活動。國防部說，希望拋磚引玉，讓更多人能夠來參與，以行動支持愛奇兒。

國防部表示，國軍自104年起，即支援天使心家族基金會辦理「336愛奇兒日」活動，展現國軍關懷弱勢，愛民助民的優良傳統。今年援例在不影響戰備任務前提下，將於3月16日星期六13至17時，分別於台北市大安森林公園及高雄市勞工公園支援「動態表演」及「互動體驗攤位」等活動。

國防部說，在北部台北市大安森林公園，國軍安排動態表演包括「三軍人型氣偶舞蹈」、「虎嘯戰技隊」及「空軍樂隊銅管五重奏」等3項。互動體驗攤位則有「T-91步槍模擬射擊體驗」、「突擊車陳展暨迷彩偽裝體驗」、「飛行服裝換穿暨P-3C及IDF造型迷你飛機體驗」、「國軍人才招募中心」、「關指部人才招募站」及「國防部發言人臉書」等6項。

而高雄市勞工公園，則有「三軍人型氣偶舞蹈」及「海軍陸戰隊儀隊操槍」；互動體驗攤位有「海軍陸戰隊裝備、武器展示與體驗」及「國軍人才招募中心」。

國防部說，愛奇兒日活動去（107）年首度移師到大安森林公園舉辦，讓愛奇兒能更近距離與國軍官兵接觸，而官兵來自於社會各個角落，愛心義舉的表現不落人後。

國防部上午表示，國軍將於台北市大安森林公園及高雄市勞工公園，南北兩地支援天使心家...
國防部上午表示，國軍將於台北市大安森林公園及高雄市勞工公園，南北兩地支援天使心家族基金會辦理「336愛奇兒日」活動。國防部提供
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國防部上午表示，國軍將於台北市大安森林公園及高雄市勞工公園，南北兩地支援天使心家...
國防部上午表示，國軍將於台北市大安森林公園及高雄市勞工公園，南北兩地支援天使心家族基金會辦理「336愛奇兒日」活動。國防部提供
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國軍大安森林公園國防部
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