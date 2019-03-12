買F-16V 專家：蔡政府將編列80億美元特別預算支應

2019-03-12 08:42 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



針對我國計畫向美國增購66架F-16戰鬥機的「鳳揚專案」，有專家今天表示，美方獲悉台北正規劃動用特別預算以支應採購F-16V所需之巨額經費，預計將以80億美元為編列目標。

台海安全研究中心主任梅復興今天在臉書貼文表示，根據近年來各國採購F-16的經驗，通常是在簽約的36個月後即可開始交機，而66架則應該四、五年内便可完成生產。也就是說，全案期程當在八、九年之譜。

他説，這批F-16V採購成本高達80億美元，將近目前年度軍事投資預算的三倍！即便分成9年編列，每年也都會佔去軍事投資預算約三成，勢必嚴重排擠原已規劃之建軍整備計劃，並使佔GDP比例已長期偏低的國防預算整體更形吃緊。

梅復興表示，有鑒於此，據美方高層人士日前對他透露，台北正規劃動用特別預算以支應採購F-16V所需之巨額經費，並預計將以80億美元為編列目標。至於蔡政府有否足夠政治資本通過這麽個規模的特別預算，則目前尚難逆睹。

他認為，付出如此高昂財政＋政治的代價是否值得？此案所需考慮的因素繁複，並非純軍事暨或過度簡化的選舉政治解讀所能涵蓋。若從不同的高度來審視，美國同意售我新戰機，即便只是第四代後期水準的F-16V，而非第五代的技術如F-35戰機水準，那仍是代表顯著的立場轉捩。

梅復興表示，即從過去十餘年來只鼓勵，甚至侷限台灣從事被動防禦的刺猬戰略，視我為日益邊際化的擱淺航空母艦，如今卻走向支持台灣籌建足以為區域安全做出積極貢獻的主動作戰能量。也就是說，縱然目前買不到F-35B，但美國能同意打破13年來的禁忌，再次提供我新戰機，這本身就蘊意著重大的模式轉換。