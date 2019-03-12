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F-16V最快明年底開始交機？ 專家：天方夜譚

2019-03-12 08:24聯合報 記者洪哲政╱即時報導

我國計畫向美國增購66架F-16V 戰鬥機的「鳳揚專案」，預期6月底、7月初就會有結果。有報導引述官員的說法，指稱一切順利的話，第一架新造的F-16，可望在明年底交機。但有專家出面說，這個說法無異是「天方夜譚」。

有報導引述不具名官員的話說，由於此次我方直接提出「發價書需求信函」（LOR for LOA），依據美國政府處理海外軍售（FMS）的規定，行政部門必須在四個月之內作出決策，因此預期6月底、7月初就會有結果。而依據目前洛克希德馬丁生產線狀況，如果美方批准，我方編列預算也順利，第一架新造的F-16，可望在明年底交機。

但台海安全研究中心主任梅復興透過臉書貼文表示，發價申請書 (LOR for LOA) 12天前才送出去，就算今年初秋能通知國會，隨後老美再立刻提出發價書 (LOA)，雙方修議發價書，這是兩國政府的軍售協議文件，但並不是跟廠商的合約！通常還會要幾個月時間。然後才是與廠商簽約，這通常至少又要數月時間。即便上次 2011年 嚴重違反預算程序的鳳展 F-16性能提升案，這項特急快軍售，從通知國會到簽訂LOA也搞了10個月，至於與洛馬簽約則是2013年的事了。

梅復興說，根據近年來的經驗，一般F-16新機訂單都是跟廠商簽約後36個月始可開始交機。 就算可能把這程序壓縮至簽訂發價書，甚至通知國會後的36個月，那也絕無可能是距現在只有21個月的2020年底 ，除非有什麼我們還不知道的現貨，或已在為其他客戶製造的戰機可優先調用，否則這說法無異天方夜譚。

洛克希德馬丁公司公布的F-16V(F-16 Block70/72)想像圖，機背有...
洛克希德馬丁公司公布的F-16V(F-16 Block70/72)想像圖，機背有適型油箱。圖／洛克希德馬丁提供
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F-16軍售戰機
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