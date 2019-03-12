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我採購66架F-16V 專家：突破2006年「鳳隼案」框架

2019-03-12 03:10聯合報 記者洪哲政╱即時報導

旅美的台海安全研究中心主任梅復興今天表示，台灣66架F-16戰機的採購案，美方人士估計將價值八十億美金，如果順利批准，不但是我自2006年起正式爭取籌購F-16C/D「鳳隼案」未果以來的最新成果，也將是我國27年來首度自美國獲得新的戰機。意義重大。

梅復興透過臉書貼文表示，臺美雙方早已就某種大型軍售低調進行磋商，做為今年的突破性軍事合作圖騰。增購戰機的構想其實在2017年底就已出現雛形，雖然美國務院系統資深代表去年6月訪臺時，曾嚴告蔡政府不得申購先進戰機，但該案隨後仍繼續推動。建案作業於去年底積極進行，而發價申請書（LOR for LOA）終於趕在2月27日正式發出，開始進入審核程序。國軍雖稱之為F-16V，但實際上最後獲得的機型應該還是F-16V Block 70/72。也就是，結合後期F-16C/D 的機體結構基線以及臺灣出資研發的F-16V航電系統之構型。

梅復興表示，66架F-16戰機的採購案，美方人士估計將價值八十億美金，並可能包含部分新任務裝備與精準導引彈械。這將是臺美之間近年來單一最大宗的軍售案，如果順利批准，將是我國27年來首度自美國獲得新的戰機。 更將會是我自2006年起正式爭取籌購新戰機「鳳隼案」以來，在多年屢遭美國拒收我方要價書（LOR）的待遇後，首次有機會考慮出售。無論怎麼看，其意義都不可謂不重大。

他説，至於何時可能會有答覆，目前仍未可知。 但勢必會在明年1月之前。且根據美國慣例，此類的政治加持動作會在選前一定的時間祭出，但不會在太接近選舉日期，以免招意圖影響選舉或偏頗特定參選方之質疑。若再參考2011年的經驗以及美國國會本年度的議期，所有的對臺軍售案，包括F-16V戰機在内，今年最遲應該不超過10月就會通告國會。

部署在花蓮的F-16戰機機群。 記者洪哲政/攝影
部署在花蓮的F-16戰機機群。 記者洪哲政/攝影
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F-16戰機軍售
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