空軍：如果順利 新購F-16最快2020年底交機

2019-03-11 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



我國計畫向美國增購66架F-16戰鬥機，由於此次我方直接提出「發價書需求信函」（LOR for LOA），依據美國政府處理海外軍售（FMS）的規定，行政部門必須在四個月之內作出決策，因此預期6月底、7月初就會有結果。官員表示，依據目前洛克希德馬丁生產線狀況，如果美方批准，我方編列預算也順利，第一架新造的F-16，可望在明年底交機。

增購F-16的計畫稱為「鳳揚專案」，為協商特別預算的立法與編列等事宜，國防部已經開始向朝野立委進行說明。軍方提出的說帖中，對新購F-16均稱呼F-16 Block70/72，顯示「F-16V」並非未來正式名稱。但由軍方同時列出Block70與Block72兩種型號，似乎也代表未來新機的發動機，不一定限於與現有F-16A/B相同的普惠公司F100引擎（Block72），也可能選用奇異公司的F110引擎（Block70）。

空軍日前在記者會上表示，增購F-16並非取代幻象，而是擴編戰機實力。對此官員解釋，國軍的幻象機數量僅為F-16的40%，每年編列的零附件費用卻達F-16的90%，單位成本是F-16的兩倍。另一方面，如果幻象機不進行性能升級，預估2027~2030年就要屆齡除役。因此我方此時增購F-16，確實有向法國施加壓力，要求對方零件降價，或是提供改良之意。如果對方繼續開天價，也不願提供升級，我方不無可能將其提前除役。