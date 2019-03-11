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台美兩軍能否聯合實施軍演？ AIT「低調回應」

2019-03-11 08:26聯合報 記者洪哲政╱即時報導

美國在台協會發言人孟雨荷接受媒體人訪問，被問到台美兩軍有無機會共同實施軍事演習？孟雨荷低調表示，這方面她沒有訊息可提供，但台美已經是合作多年的國防夥伴。

孟雨荷上午接受媒體人黃清龍電台節目訪問，內容是預録說明美方對台的相關政策以及美台關係的發展。

面對台美兩軍有無共同實施軍演？孟雨荷表示，她對此現在沒有訊息可提供，但台美長期以來都是國防夥伴，美國依台灣關係法提供台灣所需要自我防衛的軍備。

AIT發言人孟雨荷。圖取自AIT官網
AIT發言人孟雨荷。圖取自AIT官網
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