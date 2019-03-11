台美兩軍能否聯合實施軍演？ AIT「低調回應」

2019-03-11 08:26 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



美國在台協會發言人孟雨荷接受媒體人訪問，被問到台美兩軍有無機會共同實施軍事演習？孟雨荷低調表示，這方面她沒有訊息可提供，但台美已經是合作多年的國防夥伴。

孟雨荷上午接受媒體人黃清龍電台節目訪問，內容是預録說明美方對台的相關政策以及美台關係的發展。