【長知識】昨天被撞的寧陽艦 19年前同地點也被撞

2019-03-10 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



沙烏地阿拉伯籍的化學輪NCC SAMA號，昨天凌晨進入基隆港時，卻不慎撞及停靠在東五碼頭的海軍諾克斯（濟陽）級巡防艦寧陽號（FFG938）。寧陽艦左舷被撞受損，可以看到其AN/SLQ-32電戰天線也被撞歪，不過所幸被撞位置在水線以上，也未造成傷亡。

不過這是寧陽艦來華服役廿餘年，第二次在同樣位置被商船撞傷，兩次意外的發生時間，同樣也是凌晨時分。

基隆東四、東五碼頭屬海軍所有，海軍通常固定派遣一艘諾克斯級艦進駐基隆，擔任131艦隊的旗艦。不過由於基隆港的商船進入頻繁，因此同樣意外已經發生好幾次。寧陽的姊妹艦鳳陽（FFG933），也曾在同一位置遭撞。

民國89年11月1日凌晨，「象神」颱風來襲期間，泊靠在中船基隆廠第六號碼頭，排水量26000餘噸的「樸馬麥斯」號貨輪在強風下斷纜，在基隆港內橫衝直撞，共有4艘軍艦遭殃，當時受傷最重的，也是才成軍一年的寧陽艦。

由於當時是颱風期間，海軍多艘艦艇以並排方式泊靠在碼頭。樸馬麥斯號先撞上東五碼頭外檔的寧陽艦船艏與左舷，再擦撞東四碼頭外檔的德陽艦（DDG925）艦艏，隨後漂到港區對岸，又撞上泊靠西一碼頭外檔的瀋陽艦（DDG923）船舯，並向內擠壓內檔的正陽艦（DDG928）受損。除了「頭號苦主」海軍之外，樸馬麥斯號還撞損了海巡署三艘巡邏艇、「海祥號」貨輪、一台橋式起重機。最後海事鑑定判決，船東需賠償6000餘萬元給海軍。

颱風期間停在港內，被斷纜漂流商輪撞傷的例子，還有紀德級驅逐艦「馬公」號（DDG1805）。民國104年8月8日凌晨，颱風蘇迪勒襲台期間，停靠在台中港西側碼頭的馬公艦，被一艘斷纜漂流的貨輪撞上，在衝擊之下馬公艦本身的纜繩也被扯斷。艦上官兵緊急以自身動力航行至港內較寬闊的迴船池下錨，直到上午風雨減緩後，才重新靠泊碼頭。