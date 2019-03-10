親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
立委補選第二波
2020誰來選總統
六都市長拚市政
政治
軍事
綜合

衣索比亞航空客機墜毀 機上157人下落不明

煮泡麵聞到瓦斯味打開電燈 蘇澳民宅氣爆奪3命

【長知識】昨天被撞的寧陽艦 19年前同地點也被撞

2019-03-10 16:12聯合報 記者程嘉文╱即時報導

沙烏地阿拉伯籍的化學輪NCC SAMA號，昨天凌晨進入基隆港時，卻不慎撞及停靠在東五碼頭海軍諾克斯（濟陽）級巡防艦寧陽號（FFG938）。寧陽艦左舷被撞受損，可以看到其AN/SLQ-32電戰天線也被撞歪，不過所幸被撞位置在水線以上，也未造成傷亡。

不過這是寧陽艦來華服役廿餘年，第二次在同樣位置被商船撞傷，兩次意外的發生時間，同樣也是凌晨時分。

基隆東四、東五碼頭屬海軍所有，海軍通常固定派遣一艘諾克斯級艦進駐基隆，擔任131艦隊的旗艦。不過由於基隆港的商船進入頻繁，因此同樣意外已經發生好幾次。寧陽的姊妹艦鳳陽（FFG933），也曾在同一位置遭撞。

民國89年11月1日凌晨，「象神」颱風來襲期間，泊靠在中船基隆廠第六號碼頭，排水量26000餘噸的「樸馬麥斯」號貨輪在強風下斷纜，在基隆港內橫衝直撞，共有4艘軍艦遭殃，當時受傷最重的，也是才成軍一年的寧陽艦。

由於當時是颱風期間，海軍多艘艦艇以並排方式泊靠在碼頭。樸馬麥斯號先撞上東五碼頭外檔的寧陽艦船艏與左舷，再擦撞東四碼頭外檔的德陽艦（DDG925）艦艏，隨後漂到港區對岸，又撞上泊靠西一碼頭外檔的瀋陽艦（DDG923）船舯，並向內擠壓內檔的正陽艦（DDG928）受損。除了「頭號苦主」海軍之外，樸馬麥斯號還撞損了海巡署三艘巡邏艇、「海祥號」貨輪、一台橋式起重機。最後海事鑑定判決，船東需賠償6000餘萬元給海軍。

颱風期間停在港內，被斷纜漂流商輪撞傷的例子，還有紀德級驅逐艦「馬公」號（DDG1805）。民國104年8月8日凌晨，颱風蘇迪勒襲台期間，停靠在台中港西側碼頭的馬公艦，被一艘斷纜漂流的貨輪撞上，在衝擊之下馬公艦本身的纜繩也被扯斷。艦上官兵緊急以自身動力航行至港內較寬闊的迴船池下錨，直到上午風雨減緩後，才重新靠泊碼頭。

至於其他泊靠在軍民合用港口內，卻被商船撞擊的例子，包括前年（106）10月3日，紀德級「左營」號（DDG1803）在高雄旗津海四廠碼頭，被貨輪撞傷船艉。幾乎同一時間，姊妹艦「基隆」號（DDG1801）在返回蘇澳港時，也與漁船「金福恩二號」發生碰撞，漁船艉部受損。

昨天凌晨被沙烏地籍化學輪撞傷的諾克斯級巡防艦「寧陽」號。記者游明煌／攝影
昨天凌晨被沙烏地籍化學輪撞傷的諾克斯級巡防艦「寧陽」號。記者游明煌／攝影
分享
被商船撞擊的左營艦，船艉有明顯凹痕。資料照，海軍提供
被商船撞擊的左營艦，船艉有明顯凹痕。資料照，海軍提供
分享

碼頭基隆港海軍
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

81公厘迫砲雲豹二代甲車 年底戰術測評

2019-03-10 15:34

蘭陽艦火警 海軍司令將業管上校罵到高血壓送醫

2019-03-10 14:26

退將臉書貼文 馬英九關切國軍新戰車購案

2019-03-10 16:20

職軍在外好委屈 爭取軍中人權的她第一次親身感受

2019-03-10 13:28

戰機零附件預算再增30億 遭立法院質疑

2019-03-10 13:25

空軍增購F-16V聯隊 軍方內部曾激烈攻防

2019-03-10 13:25

勇鷹如「勇英」？ 高教機命名呈國安高層核定中

2019-03-10 12:33

「新訓專車」氣氛超詭譎？退伍軍人憶：以為搭靈車...

2019-03-10 11:35

還原增購F-16V聯隊決策 國軍廿年來首度「擴軍」

2019-03-10 11:30

空軍主力戰機零附件誰最花錢？F-16排第一

2019-03-10 11:30

百萬元利誘加入共產黨 海軍少校不缺錢拒吸收

2019-03-10 11:16

抗日國寶戰車淪拼裝 陸軍：評估整修恢復原貌

2019-03-09 21:59

國防理工學院校園花季懇親會 展現軍校多元活潑面

2019-03-09 21:12

儀隊槍法競賽 這個軍種靠接地氣的手勢獲優勝

2019-03-09 20:43

化學輪暗夜撞軍艦 他推測：牛稠溪暴漲水流導致

2019-03-09 17:11

寧陽軍艦靠泊基隆港遭擦撞 左舷甲板凹陷

2019-03-09 14:59

靠泊中的海軍寧陽艦遭阿籍化學輪撞上 無人傷亡

2019-03-09 12:08

影╱168艦隊寧陽軍艦靠泊基隆港遭商船擦撞

2019-03-09 12:02

媒體報國防部買美戰機為政治考量 空軍：嚴正譴責

2019-03-08 18:48

影／捍衛領空幕後功臣 空軍首位共乘戰機女航醫

2019-03-08 15:30

八年級女航醫同乘IDF 挨8G高轉彎力體驗飛行壓力

2019-03-08 15:10

守護飛行員健康 女航醫張簡芝穎同乘IDF戰機

2019-03-08 14:59

以色列衛星公司用轟6炒台海情勢 專家跑出來打臉

2019-03-08 13:16

抗日國寶戰車拼裝四不像 爆出履帶被當「廢鐵」賣了

2019-03-08 12:24

于北辰說鬼故事 靶位擾墓仔埔 深夜先人竟來溝通

2019-03-08 12:16

我買F-16V航程短？專家：它能千哩長征執行轟炸

2019-03-08 10:48

採購F-16V若獲准 易思安：發出美支持台信號

2019-03-08 08:38

抗日國寶戰車變拚裝車 陸軍司令部訴不得已苦衷

2019-03-08 07:49

國軍採購F-16V 美台商會：符合台灣關係法

2019-03-08 05:56

擊潰日軍的裝甲國寶遭無厘頭改裝 網友關切陸軍不甩

2019-03-08 01:33

新購F16V無關大選 國防部：國防考量

2019-03-08 00:40

國防好貴：不含增購F-16 進行中軍購總額逾8000億

2019-03-07 22:05

我方待遇升格 對美軍購不會再「已讀不回」

2019-03-07 21:48

我提新戰機採購 AIT重申：持續評估台灣防衛需求

2019-03-07 19:29

軍犬鎮守淡水河口 官兵懷念毛孩的秘密園地曝光

2019-03-07 18:43

空軍坦言台海戰力失衡 新購F-16是不是要汰換幻象

2019-03-07 17:07

中美俄《中導條約》鬥法：大國遊戲 台灣慎入

2019-03-04 09:23
看更多

熱門文章

斬雞頭遜掉！謝龍介毒誓 讓你笑到肚痛兩禮拜

2019-03-10 08:00

抗議立委初選黑箱 王鴻薇怒辭國民黨發言人

2019-03-09 21:55

不派韓國瑜選總統 胡幼偉：人類將出現選舉史最大笑話

2019-03-09 21:38

影／韓國瑜險遭蛋洗 這位巨星的回應超有哏

2019-03-09 21:56

影／韓國瑜替謝龍介站台 黑衣男朝台上丟雞蛋

2019-03-09 18:07

影／黑衣男鬧場蛋砸韓國瑜 謝龍介高喊：讓他出去！

2019-03-09 19:13

韓國瑜到台南助選 首站青龍宮現場民眾瘋狂有如暴動

2019-03-09 16:50

馬英九四千字長文嗆蔡英文：公投否定廢核卻拒絕接受

2019-03-10 09:51

全美台灣同鄉會提九大事證 不支持不接待柯文哲訪美

2019-03-10 10:06

男子昨鬧場丟蛋韓國瑜 今疑噴漆蛋洗郭國文服務處

2019-03-10 09:14

公母貓熊雄雄和融融要來高雄了！ 韓國瑜：等議會同意

2019-03-10 12:02

統促明上門單挑館長卻出國 白苿莉諷：只要道歉就好

2019-03-09 20:47

影／韓國瑜造勢場被丟雞蛋 黑衣男：對政治不滿

2019-03-09 19:35

獨／山林解禁！政院要求6月完成開放

2019-03-09 22:47

影／王金平拋二次年改 吳敦義：修就修，別談什麼二、三次

2019-03-09 20:44

蘭陽艦火警 海軍司令將業管上校罵到高血壓送醫

2019-03-10 14:26

影／韓流要翻轉台南 韓國瑜：讓鬼混的政黨下台

2019-03-09 18:23

韓國瑜幫謝龍介造勢站台 萬人空巷

2019-03-09 18:32

黃金周末立委補選決戰…韓流強攻台南 綠輸不得

2019-03-09 23:58

只2人挺韓？蔡正元：大牌資深立委該退休了！

2019-03-09 21:56

選前再搭韓流熱？ 鄭世維：韓冰、李佳芬都會來

2019-03-10 10:51

立委補選公報印韓國瑜照 新北選委會：合法

2019-03-09 19:17

楊翠：蔣介石不走入歷史 一再成為當代社會紛爭來源

2019-03-09 17:19

高雄農漁產品銷中國大陸 又多了5億元訂單

2019-03-10 11:48

影／神力女超人臉書直播 支持者：高雄貪食蛇重現台南

2019-03-09 20:35

蔡英文勝選2020？孫大千：除非奇蹟出現

2019-03-10 08:06

立委補選國民黨搶2守2 評估台南有機會勝出

2019-03-09 16:55

王浩宇爆韓國瑜天天喝 詹江村：你忘了鄭文燦了

2019-03-10 14:17

影／韓國瑜台南掛保證 謝龍介當選台灣政治就會改變

2019-03-09 18:20

菜蟲案藍營僅2人護韓國瑜？ 徐巧芯：沒這回事

2019-03-09 21:47

林佳龍稱市長落選後人氣更旺 洪孟楷：忘記華航之亂？

2019-03-10 00:07

還原增購F-16V聯隊決策 國軍廿年來首度「擴軍」

2019-03-10 11:30

台南立委補選／韓國瑜助陣 藍要破綠銅牆鐵壁

2019-03-10 00:11

韓國瑜22日起訪港澳深圳廈門 暫定4行程不公開

2019-03-09 23:21

觀察站／老哏抗韓 綠打救黨悲情牌

2019-03-10 00:30

馬英九批綠只對軍公教開刀 蘇貞昌：他害台灣差點破產

2019-03-10 10:18

蔡總統再次化身英文老師 臉書表達「台菲友好」

2019-03-10 00:17

【即時短評】山林解禁 社會觀念也解禁了嗎？

2019-03-09 23:10

談大選 林濁水： 複製北市救姚文智害死議員慘劇？

2019-03-10 08:49

山林解禁 政院：6月前完成開放

2019-03-10 00:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top