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蘭陽艦火警 海軍司令將業管上校罵到高血壓送醫

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蘭陽艦火警 海軍司令將業管上校罵到高血壓送醫

2019-03-10 14:26聯合報 記者洪哲政╱即時報導

海軍168艦隊蘭陽軍艦日前於蘇澳船廠乾塢實施大修外包工程時，因外包商執行船底燒焊工程溫度過高，造成爐艙控制室大量冒煙。案經媒體報導，惹怒海軍司令黃曙光，他在檢討會上為此當場把海軍蘇澳後勤支援指揮部指揮官葉姓上校罵到高血壓發作，緊急送醫。

由於108年度國防預算案還在審查，國防部長嚴德發要求各軍種，在預算審查期間不要有爭議新聞曝光。本月1日蘭陽艦案發生後，國防部要求海軍司令部進行專案調查，懲處失職幹部。

據指出，黃曙光4日前往海軍蘇澳基地，在海軍168艦隊長張少將、蘇支部及蘭陽軍艦主官管陪同，勘驗失事現場；7日則前往海軍陸戰隊指揮部，召集海軍各主官管進行公共安全檢討，包括168艦隊長張少將、蘇支部指揮官葉上校，都在會議中遭黃曙光嚴厲指責。

據證實，葉姓上校面對司令指責，當下癱坐在椅子上，黃曙光大驚，要求所屬將他送醫治療。

海軍官員今天表示，黃曙光當時在檢討蘭陽軍艦失火案時，確實很生氣，當時遭指責者不僅蘇支部指揮官，也包括168艦隊長等相關將領。

官員説，由於葉姓上校當日有高血壓症狀，遭黃曙光指責時感到身體不適，第一時間送左營總醫院去檢查；而左營總醫院在檢查後確實發現葉員有高血壓狀況，但還不致於有嚴重到要住院治療，隔天即出院返家休養。

官員解釋，黃曙光自接任海軍司令以來，強調人安、物安及航安，以及軍紀事件，都不容許犯錯。如果單位主官有疏失，均要負起連帶責任，絕不寬貸。

海軍168艦隊蘭陽軍艦日前於蘇澳船廠乾塢實施大修外包工程時發生火警，案經媒體報導...
海軍168艦隊蘭陽軍艦日前於蘇澳船廠乾塢實施大修外包工程時發生火警，案經媒體報導，惹怒海軍司令黃曙光，他在檢討會上為此當場把海軍蘇澳後勤支援指揮部指揮官葉姓上校罵到高血壓發作，緊急送醫。本報資料照片
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海軍軍艦高血壓
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