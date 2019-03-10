職軍在外好委屈 爭取軍中人權的她第一次親身感受

2019-03-10 13:28 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



職軍在外好委屈！軍中人權促進會「黃媽媽」今天在臉書貼文表示，她在花蓮和胞姐駕車，因貪看風景不愼碰撞前車，前車駕駛是一位士官長，完全未生氣，還頻頻詢問車子有傷到嗎？

陳碧娥表示，她當時馬上向士官長自承錯在自己。她貼文說，因為社會普遍對軍人觀感不佳，只要在外遇事，常有因知對方是軍人，就是非不分的想予取予求，因而造成有些軍人為了免於擴大事端息事寧人而委曲求全。

陳碧娥今天貼文表示：那一天，處理完家事之後和老姐一同驅車海岸線閒遊。好山好水的山嵐白雲一直是家鄉花蓮被讚賞的景色，因為一時的貪戀美景，不知不覺的一再要求老姐減速，忽然一聲砰！雖然是輕輕的一聲，但也是驚嚇不已。

她貼文説：和姐一同下車時，見到一位男子已經下車在觀看我們的車，還一再地詢問，車子有傷到嗎？對方的客氣讓我和姐感到非常的不好意思！經詢問後才知對方是一位還已服役22年的士官長，我和姐跟他說，錯的是我們，是我們自己貪看景色所造成的碰撞，還好並未釀成車禍，是我們該抱歉！

陳碧娥貼文表示：回程時姐問，其實他又不知到你是誰，又是我們的錯，對方卻非常的客氣？我回姐，因為社會普遍對軍人觀感不佳，只要在外遇事，常有因知對方是軍人，就是非不分的想予取予求，因而造成有些軍人為了免於擴大事端息事寧人而委曲求全。

陳碧娥TAG表示：因這緣分，而有機會跟這位已經服役22年的士官長談現今和以前帶兵的差別；雙方相談甚歡。後來有跟士官長告知，「我是貪看景色的人」。

據了解，有不少現役軍人駕車不慎致民眾受傷，常因志願役軍人身份，被索高額賠償，若拒絕以此和解，對方就拒絕撤回告訴，那怕情節輕微，軍中當事者考績因此就不能列為甲等，影響升遷甚至工作權，許多官兵為繼續工作，只好任人予取予求。

但國防部去年10月已預告修正「陸海空軍軍官士官考績績等及獎金標準第四條修正草案」，加入「但因過失犯罪情節輕微者，不在此限」等草案條文，希望為身陷行車糾紛的志願役官兵解套，安心服役。