空軍增購F-16V聯隊 軍方內部曾激烈攻防

2019-03-10 13:25 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 洪哲政 ／台北報導



國防部高層官員透露，空軍增購一個聯隊、66架F-16V戰機，是國軍推動兵力精簡十餘年來，首度「擴軍」的方案。 圖／國防部發言人IG 分享 facebook

國防部高層官員表示，空軍增購一個聯隊66架F-16V戰機，政策推動前後時間將近一年，事前軍方內部激烈攻防。參謀本部要求空軍應以裁撤幻象戰機聯隊為前提下，採購新機，空軍反對，最後國防部長嚴德發決定新增戰機聯隊的政策方向，這是國軍推動兵力精簡20餘年來，首度擴軍的方案。

核心官員說，早在共軍機艦前年起對台實施遠海長航，密集繞越東部，前國防部長馮世寬曾向蔡英文總統報告，以戰備急需為由，強化東部防空，當時陸續調動愛國者、鷹式飛彈進駐東部，也在宜花東地區積極部署天弓3型防空飛彈，採購新機成為選項。這事由馮世寬建議，蔡總統同意，國防部評估選項，去年3月由嚴德發決心推動。

官員表示，空軍增購一個聯隊F-16V，在國防資源分配競爭下，軍方內部遭陸軍、海軍甚至參謀本部的反對。

官員說，參謀本部當時提出，是要單純新增加一個F-16V飛行聯隊的一加一方案，亦或汰除幻象聯隊，由F-16V取代的方案，包括國防部副部長沈一鳴、空軍司令張哲平都是幻象機飛行員出身，反對汰除幻象方案。

官員指出，曾有軍火商向空軍推動對美租用二手F-18戰機計畫，考量租機費用便宜，後勤補保需求卻十分驚人，不同戰機需另培訓飛行員，換裝需時兩三年，對反制共軍而言，緩不濟急。

官員說，去年3月國防部長嚴德發決定採新增F-16V戰機聯隊方案，由空軍完備作需、系分與投綱等建案程序，展開跨部會協調會議，確認工業合作額度後，今年2月由蔡英文拍板核定對美遞出發價申請書。