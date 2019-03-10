勇鷹如「勇英」？ 高教機命名呈國安高層核定中

2019-03-10 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



空軍為今年即將出廠的高級教練機舉辦命名活動，票選最高且由外部專家評審決定，由「勇鷹」一名出線，但空軍遲未正式宣布。官員透露，這項命名正在呈核中，必須呈送到國防部以外的高層單位核示，最快3、4月間可正式宣布。但至於會否維持「勇鷹」之名，官員沒有把握，需要時間驗證。

軍方透露，國機國造的高教機政策是蔡英文總統重要施政，「勇鷹」有勇「英」的諧音，縱使這項命名是網路投票公決，空軍也認為妥適，但為免此事被導向政治意涵，事涉高層意向，為免事後困擾，國防部已將「勇鷹」之名呈國安會等單位核示。

空軍耗資686億元，由漢翔公司與中科院合製66架新一代T-5高級教練機，國防部為新式高教機舉辦全民有獎命名徵選，票選已告一段落。民進黨立委蔡適應日前在立法院外交及國防委員會質詢時披露，這項票選最高票命名叫「勇鷹」，他原推估空軍近日就可望公開宣布這個命名，不料列席備詢國防部長嚴德發與空軍參謀長劉任遠低調表示，說還要作最後校對並審核報名者資格，適當時間再公布，「現在還沒定案」。

官員表示，「勇鷹」的命名對空軍而言十分合適，空軍為忠「勇」軍風，「鷹」則屬猛禽，而國軍不論無人機或飛行器，都是採猛禽類命名，如當年採購黑鷹直升機的「天鳶專案」、無人機的「銳鳶專案」等。「勇鷹」之名業經網路票選公決出線，且經部外專家審決，空軍認為沒有問題。