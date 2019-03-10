空軍主力戰機零附件誰最花錢？F-16排第一

2019-03-10 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



空軍決定對美增購一個聯隊、66架F-16V戰機，未來縱使有與現役F-16戰機後勤補保合一的優勢，但F-16機隊在台服役已超過廿年，後勤補保成本年年增高，今年度空軍增列各型軍機零附件採購預算，增幅最高的就是F-16戰機，甚至比幻象戰機高。

立法院預算中心指出，空軍司令部108年度各型飛機零附件採購預算大幅增加，並以F-16型機、IDF型機及幻象型機等主力機型增幅最大。

預算中心說，空軍司令部108年度為辦理各單位軍事裝備零附件購置編列預算139億4814萬2000元，比107年度增加29億8496萬3千元，增幅達27.23%。其中增列金額及幅度較大者，分別為F-16型機增列15億5,441萬8千元，增幅達95.41%；IDF型機增列6億4355萬9千元，增幅達29.57%；幻象型機增列13億3057萬4000千元，增幅達84.05%；AT-3型高級教練機增列1億6502萬5千元，增幅41.23%。

預算中心認為，空軍107年度零附件採購預算已增列18億餘元，108年度又續增近30億元，但空軍司令部已於107年度大幅提高裝備零附件購置預算至109億6317萬9千元，遠高於106年度決算數的98億7757萬5千元，經107年度大幅增列預算後，累計至9月底執行數61億9976萬9千元，執行率僅56.55%，顯示107年度增列的預算應已能滿足其所需。