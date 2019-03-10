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還原增購F-16V聯隊決策 國軍廿年來首度「擴軍」

2019-03-10 11:30聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防部高層官員透露，空軍增購一個聯隊、66架F-16V戰機，政策推動前後時間將近1年，事前曾經軍方內部激烈攻防。參謀本部一度要求，空軍若要採購新機，應以裁撤幻象戰機聯隊為前提，但遭到空軍激烈反對，最後是由國防部長嚴德發拍板，確認「新增」戰機聯隊的政策方向。這是國軍推動兵力精簡廿餘年來，首度「擴軍」的方案。

核心官員透露，早在共軍機艦前年起對台實施「遠海長航」，密集繞越東部，前國防部長馮世寬考量東部幾無險可守，就曾向蔡英文總統報告，以「戰備急需」為由強化東部防空，當時除陸續調動愛國者、鷹式飛彈進駐東部外，也開始在宜花東地區積極部署天弓3型防空飛彈外，採購新機也成為選項。此事由馮世寬建議，蔡英文總統同意，國防部開始評估選項，於去年3月由嚴德發拍板推動。

官員表示，此次空軍增購一個聯隊F-16V，是國防部廿餘年推動精實、精進、精粹等兵力精簡方案以來，首度「擴軍」。在國防資源分配競爭下，此案在軍方內部曾遭陸軍、海軍甚至參謀本部的反對。

官員披露，參謀本部當時一度提出，此案是要單純新增加一個F-16V飛行聯隊的「1+1方案」，亦或汰除幻象聯隊，由F-16V取代的「1取代1」方案，但包括國防部副部長沈一鳴、空軍司令張哲平都是飛幻象機出身，激烈反對汰除幻象的方案。

官員透露，當時確曾有廠商向空軍力推對美租用二手F-18戰機計畫，但考量租機費用雖便宜，後續後勤補保需求卻十分驚人，且不同戰機系統需另培訓飛行員，換裝需時2到3年，對反制共機而言，緩不濟急。

官員說，此案經過三軍與參謀本部攻防後，去年3月由國防部長嚴德發拍板決定採新增F-16V戰機聯隊方案，且由空軍完備作需、系分與投綱等建案程序，同時展開跨部會協調會議，確認工業合作額度後，一直到今年2月才由蔡英文拍板核定對美遞出發價申請書（LOR for LOA）。此案實質推動時間長達1年，所有程序都完備可稽，並非臨時發動。

空軍增購一個聯隊、66架F-16V戰機，政策推動前後時間長達年餘，事前曾經軍方內...
空軍增購一個聯隊、66架F-16V戰機，政策推動前後時間長達年餘，事前曾經軍方內部激烈攻防。參謀本部一度要求，空軍若要採購新機，應以裁撤幻象戰機聯隊為前提，但遭到空軍激烈反對。圖／國防部發言人IG
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國防部高層官員透露，空軍增購一個聯隊、66架F-16V戰機，是國軍推動兵力精簡十...
國防部高層官員透露，空軍增購一個聯隊、66架F-16V戰機，是國軍推動兵力精簡十餘年來，首度「擴軍」的方案。圖／國防部發言人IG
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空軍增購一個聯隊、66架F-16V戰機，政策推動前後時間長達年餘，事前曾經軍方內...
空軍增購一個聯隊、66架F-16V戰機，政策推動前後時間長達年餘，事前曾經軍方內部激烈攻防。參謀本部一度要求，空軍若要採購新機，應以裁撤幻象戰機聯隊為前提，但遭到空軍激烈反對。圖／國防部發言人IG
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空軍國防部幻象戰機
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