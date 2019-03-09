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儀隊槍法競賽 這個軍種靠接地氣的手勢獲優勝

2019-03-09 20:43聯合報 記者洪哲政╱即時報導

空軍儀隊此次在編排中加入交際舞步與時下流行的小愛心手勢，在創意項目評比中取得高分...
空軍儀隊此次在編排中加入交際舞步與時下流行的小愛心手勢，在創意項目評比中取得高分。圖／軍聞社
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國防部今日舉行108年「專業進階槍法團體組競賽」，陸、海、空軍及陸戰儀隊同場競技，在限定時間內，官兵切磋槍法、默契與創意。空軍儀隊此次在編排中加入交際舞步與時下流行的小愛心手勢，在創意項目評比中取得高分，技壓其他軍種儀隊獲得優勝。

國防部「軍聞社」報導，這項槍法競賽上午在憲兵福西營區舉行，同時配合家屬懇親會開放，吸引近百餘位官兵家屬進營區參觀，「小儀兵」7歲的向杰恩與3歲的孫靖也現身參觀人群中，主辦單位邀請各軍前儀隊隊長及資深退役官兵「回娘家」擔任評審，陸海空與海陸4支隊伍在親友與同袍的加油聲中，為團隊爭取最高榮譽。

每支隊伍必須在限定的7至8分鐘內完成操槍，同時指定一曲限定的民謠加入編曲，官兵們比創意巧思、比團體默契、比流暢整齊，也比操槍難度；官兵們在旋律激昂節奏明快的樂曲中，搭配充滿力道與頓點的槍法，不斷的走位與精采的花式隊形變化，也考驗各隊幹部的創意構思。

比賽由擁有活潑軍風的空軍儀隊奪得優勝，空軍儀隊此次在編排中加入交際舞步與時下流行的小愛心手勢，令人會心一笑，也在創意項目評比中取得高分，順利取得優勝。

國防部今日舉行108年「專業進階槍法團體組競賽」，陸、海、空軍及陸戰儀隊同場競技，在限定時間內，官兵切磋槍法、默契與創意。空軍儀隊此次在編排中加入交際舞步與時下流行的小愛心手勢，在創意項目評比中取得高分，順利取得優勝。

國防部「軍聞社」報導，這項槍法競賽上午在憲兵福西營區舉行，同時配合家屬懇親會開放，吸引近百餘位官兵家屬進營區參觀，「小儀兵」7歲的向杰恩與3歲的孫靖也現身參觀人群中，主辦單位邀請各軍前儀隊隊長及資深退役官兵「回娘家」擔任評審，陸海空與海陸4支隊伍在親友與同袍的加油聲中，為團隊爭取最高榮譽。

每支隊伍必須在限定的7至8分鐘內完成操槍，同時指定一曲限定的民謠加入編曲，官兵們比創意巧思、比團體默契、比流暢整齊，也比操槍難度；官兵們在旋律激昂節奏明快的樂曲中，搭配充滿力道與頓點的槍法，不斷的走位與精采的花式隊形變化，也考驗各隊幹部的創意構思。

比賽由擁有活潑軍風的空軍儀隊奪得優勝，空軍儀隊此次在編排中加入交際舞步與時下流行的小愛心手勢，令人會心一笑，也在創意項目評比中取得高分，順利取得優勝。

國防部今日舉行108年「專業進階槍法團體組競賽」，陸、海、空軍及陸戰儀隊同場競技...
國防部今日舉行108年「專業進階槍法團體組競賽」，陸、海、空軍及陸戰儀隊同場競技，在限定時間內，官兵切磋槍法、默契與創意。空軍儀隊此次在編排中加入交際舞步與時下流行的小愛心手勢，在創意項目評比中取得高分，技壓其他軍種儀隊獲得優勝。圖／軍聞社
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國防部今日舉行108年「專業進階槍法團體組競賽」，陸、海、空軍及陸戰儀隊同場競技...
國防部今日舉行108年「專業進階槍法團體組競賽」，陸、海、空軍及陸戰儀隊同場競技。圖為海軍儀隊。圖／軍聞社
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「小儀兵」7歲向杰恩與3歲的孫靖也現身儀隊槍法競賽參觀人群中。圖／軍聞社
「小儀兵」7歲向杰恩與3歲的孫靖也現身儀隊槍法競賽參觀人群中。圖／軍聞社
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