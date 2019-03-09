靠泊中的海軍寧陽艦遭阿籍化學輪撞上 無人傷亡

2019-03-09 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



今凌晨1時30分許，我國海軍一艘位於基隆港的寧陽艦遭撞擊。稍早海軍艦隊指揮部證實，指寧陽艦遭沙烏地阿拉伯籍輪船撞擊，造成寧陽艦甲板部分凹陷，所幸無人傷亡，後續由航港局與海巡等單位調查事發原因。

海軍艦隊指揮部表示，靠泊基隆港東5碼頭的寧陽軍艦（舷號938）左舷船舯遭沙烏地阿拉伯籍化學輪薩瑪號（SAMA ）進港作業時不當撞擊，造成左舷甲板部分凹陷撕裂，無人員傷亡，經評估可自力修復。相關責任將由航港局、港警總隊及海巡等海事單位調查釐清，並將依法提出求償。