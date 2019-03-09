靠泊中的海軍寧陽艦遭阿籍化學輪撞上 無人傷亡

相關新聞
影╱168艦隊寧陽軍艦靠泊基隆港遭商船擦撞2019-03-09 12:02
媒體報國防部買美戰機為政治考量 空軍：嚴正譴責2019-03-08 18:48
影／捍衛領空幕後功臣 空軍首位共乘戰機女航醫2019-03-08 15:30
八年級女航醫同乘IDF 挨8G高轉彎力體驗飛行壓力2019-03-08 15:10
守護飛行員健康 女航醫張簡芝穎同乘IDF戰機2019-03-08 14:59
以色列衛星公司用轟6炒台海情勢 專家跑出來打臉2019-03-08 13:16
抗日國寶戰車拼裝四不像 爆出履帶被當「廢鐵」賣了2019-03-08 12:24
于北辰說鬼故事 靶位擾墓仔埔 深夜先人竟來溝通2019-03-08 12:16
我買F-16V航程短？專家：它能千哩長征執行轟炸2019-03-08 10:48
採購F-16V若獲准 易思安：發出美支持台信號2019-03-08 08:38
抗日國寶戰車變拚裝車 陸軍司令部訴不得已苦衷2019-03-08 07:49
國軍採購F-16V 美台商會：符合台灣關係法2019-03-08 05:56
擊潰日軍的裝甲國寶遭無厘頭改裝 網友關切陸軍不甩2019-03-08 01:33
新購F16V無關大選 國防部：國防考量2019-03-08 00:40
國防好貴：不含增購F-16 進行中軍購總額逾8000億2019-03-07 22:05
我方待遇升格 對美軍購不會再「已讀不回」2019-03-07 21:48
我提新戰機採購 AIT重申：持續評估台灣防衛需求2019-03-07 19:29
軍犬鎮守淡水河口 官兵懷念毛孩的秘密園地曝光2019-03-07 18:43
空軍坦言台海戰力失衡 新購F-16是不是要汰換幻象2019-03-07 17:07
影／「66架F-16V美開天價4000億」國防部澄清2019-03-07 16:30
國防部記者會 高調駁斥F-16V天價說和選舉說2019-03-07 14:49
花4000億向美買F-16V 王鴻薇：台灣又在當冤大頭2019-03-07 13:08
對美採購66架F-16V 軍方說握有這些優勢能殺價2019-03-07 11:13
美售台戰機加戰車 川普政府重籌碼準備衝擊台灣選情2019-03-07 09:46
署長陳國恩巡視 海巡特勤隊威武大合影2019-03-07 00:32
蔡政府強化戰力！向美新購66架F16V 總價估2500億元2019-03-07 00:19
空軍擬採購F-16V 同步升級現有144架F-16A/B2019-03-06 23:25
增購F-16要3900億元？專家估計2500億左右2019-03-06 21:04
我提案增購F-16V 梅復興：10月前就會通告美國會2019-03-06 20:29
海巡公海護漁8日啟航 李仲威打氣2019-03-06 19:48
政府決定耗資3900億元 增購F-16V戰機？2019-03-06 19:26
別這樣黑國防部 國軍未拍攝這種同志議題心輔劇2019-03-06 15:31
中美俄《中導條約》鬥法：大國遊戲 台灣慎入2019-03-04 09:23
熱門文章
靈異現象？醫界女神合照柯文哲 憑空出現一隻手2019-03-08 14:23
綠委不再堅持公投綁大選 民進黨版草案預計3月底出爐2019-03-08 12:48
王金平承諾當選重提「二次年改」 親自簽字絕不食言2019-03-08 19:19
為選立委批韓國瑜？王浩宇：藍給不分區立委我拒絕2019-03-08 13:50
支持韓國瑜選總統？ 郭台銘這樣回2019-03-09 09:15
馬英九談年改：這政府敢對軍公教下手 但不敢對勞工下手2019-03-08 20:42
柯P訪美被降級稱尊重駐處安排 外交部打臉了2019-03-08 18:47
李亞萍倒下遭批奧步 余天：對手拋棄糟糠之妻2019-03-09 10:07
鄭文燦炫白宮行 林濁水：本來該難過的卻成台灣之光2019-03-08 16:06
日本外相：和台一貫維持非政府實務關係2019-03-08 15:55
影╱韓流下午襲台南助謝龍介 場子未爆攤販先爆了2019-03-09 10:40
觀察站／軟硬兼施 日兩階段拆「安保炸彈」2019-03-09 00:30
【重磅快評】算數無誤799 王浩宇新南向問政勢成明星2019-03-08 13:49
臉書自誇「立院清流」被酸爆 沈智慧澄清：同名同姓粉絲2019-03-08 14:02
謝龍介麻豆代天府賣柚子 民進黨質疑唬選民害農民2019-03-08 14:35
謝龍介賣麻豆文旦 最強村姑：別來騙選票2019-03-08 17:32
台灣塔爭議 盧秀燕：兩個男生吵架我來解決2019-03-08 14:29
韓國瑜主張設自由經濟示範區 財長蘇建榮說不2019-03-08 21:46
外來種入侵！當年的動物園「逃犯」 後代竟在公墓築巢…2019-03-09 10:00
直言集／日本已轉向 台灣還能寄望反中聯盟？2019-03-09 00:40
瑪麗亞風波 包正豪：政治人物應從根本去除失言的可能2019-03-09 11:07
謝龍介向神明下跪立誓 簽約賣出50貨櫃麻豆文旦2019-03-08 16:20
【即時短評】只能「互相漏氣」求進步？2019-03-08 23:14
舉杯照惹議 韓國瑜：應酬難避但知道該怎麼做2019-03-08 13:51
影／針對「九二共識、中華民國」 蘇貞昌舌戰陳超明2019-03-08 17:28
【重磅快評】鄭文燦呼喚賴清德 隱藏蔡英文的小算盤2019-03-08 17:46
給王浩宇不分區立委？吳敦義：開玩笑 沒這回事2019-03-08 20:21
以色列衛星公司用轟6炒台海情勢 專家跑出來打臉2019-03-08 13:16
柯文哲訪美行程被降級？ 華府行只參訪國會大廈2019-03-08 12:47
卓榮泰臉書po阿扁與郭國文合照 阿扁比2號2019-03-08 21:17
八年級女航醫同乘IDF 挨8G高轉彎力體驗飛行壓力2019-03-08 15:10
立委補選台南傳棄保 謝龍介：人民作主我不怕2019-03-08 15:42
蔡總統提安保對話 日：與台維持非政府實務關係2019-03-08 23:57
郭國文、陳筱諭圍剿謝龍介 台南立委補選激戰2019-03-08 22:51
媒體報國防部買美戰機為政治考量 空軍：嚴正譴責2019-03-08 18:48
女大生不愛柯文哲！王育敏：綠愛陳其邁、藍愛蔣萬安2019-03-08 15:16
搶軍公教選票 王金平拋二次年改2019-03-08 23:49
潘恒旭爆王浩宇打韓是鄭文燦授意？韓國瑜：不作揣測2019-03-08 13:03
新北立委補選／余天辦義剪 「三重埔的人也不是要選韓國瑜」2019-03-08 23:36
獨派基隆火車站前蔣介石銅像繞圈抗議 蔡丁貴：快拆除2019-03-08 15:46
留言