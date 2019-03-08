親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
公投修法避亂象
2020誰來選總統
六都市長拚市政
立委補選第二波
酒駕修法加重罰
政治
軍事
綜合

獨／東區爆發藝人逃命潮 吳珊儒嘆空無一人

全英羽賽／直落二拍落塞娜 戴資穎晉級女單4強

媒體報國防部買美戰機為政治考量 空軍：嚴正譴責

2019-03-08 18:48聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

國防部日前證實，已向美國提出購買66架F-16V戰機的採購要求。今媒體報導，這些軍售裝備均老舊過時，價格卻賣的很硬，三軍都付過「大筆學費」，但因議題敏感，我方即使吃大虧，仍舊守口如瓶，「美吃台夠夠 逼我買天價武器 還不許喊痛」。對此，空軍司令部今晚發新聞稿嚴正說明，此軍購絕無以「政治考量」、「綁大選」等為考量因素，該媒體以汙衊方式誤導社會大眾，企圖弱化我國防安全及打擊軍心士氣，表達嚴正譴責。

空軍司令部表示，當前兩岸軍力消長，面臨中共空軍戰力持續增強，我空軍擔負空防任務之各型主力戰機均屆中壽期，已達亟需提升戰力的關鍵時刻。空軍自民國92年起，即配合整體國防戰略構想、因應當前敵情威脅及作戰需求，以及國際上武器獲得不易現況等因素，依軍售獲得作業程序，十餘年來逐年提出新式戰機軍購作業，卻一直未能獲得。

空軍司令部說，自美川普政府上任迄今，先後通過「臺灣旅行法」、「國防授權法」等友我政策，值此華美關係穩固之際，本部經過多年努力，積極溝通爭取，向美方多次提出採購新式戰機需求，終於獲得初步進展；絕無以「政治考量」、「綁大選」等為考量因素，及「突然冒出」、「決策過程短暫倉促」之情事。

空軍司令部指出，有關媒體報導空軍「天價購買武器」、「裝備老舊」、「不符合空軍新一代戰機需求」等情，再次鄭重澄清，下一代新式戰機需符合我空軍作戰需求。目前新式F-16V及F-35型戰機均符合我空軍作戰需求，惟需針對「軍購價格」、「獲得時程」、「後勤維保」與「國家整體財政」等因素通盤考量，俾達成「形成即時戰力」及「最佳成本效益」最終籌購目標。

空軍司令部認為，捍衛空防為國防安全重要的一環，該媒體無端以汙衊方式誤導社會大眾，忽略長期以來空防需求，抹煞專業之建軍規劃、武器採購努力之成果，有失公允，尤其對空軍未來建軍發展造成莫大傷害，企圖弱化我國防安全及打擊軍心士氣之心態昭然若揭。空軍司令部表達嚴正譴責之立場。籲請國人基於當前敵情威脅及國防安全需要，共同支持國軍建軍，俾能以堅實可恃的國防戰力，共同守護家園，維護自由民主。

我政府向美方增購66架F-16V戰機；圖為國軍F-16戰機。聯合報系資料照／記者...
我政府向美方增購66架F-16V戰機；圖為國軍F-16戰機。聯合報系資料照／記者洪哲政攝影
分享

空軍戰機F-16
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

日學者分析 日台交換軍事情資有互補效果

2019-03-08 16:05

影／捍衛領空幕後功臣 空軍首位共乘戰機女航醫

2019-03-08 15:30

八年級女航醫同乘IDF 挨8G高轉彎力體驗飛行壓力

2019-03-08 15:10

守護飛行員健康 女航醫張簡芝穎同乘IDF戰機

2019-03-08 14:59

以色列衛星公司用轟6炒台海情勢 專家跑出來打臉

2019-03-08 13:16

抗日國寶戰車拼裝四不像 爆出履帶被當「廢鐵」賣了

2019-03-08 12:24

于北辰說鬼故事 靶位擾墓仔埔 深夜先人竟來溝通

2019-03-08 12:16

我買F-16V航程短？專家：它能千哩長征執行轟炸

2019-03-08 10:48

採購F-16V若獲准 易思安：發出美支持台信號

2019-03-08 08:38

抗日國寶戰車變拚裝車 陸軍司令部訴不得已苦衷

2019-03-08 07:49

國軍採購F-16V 美台商會：符合台灣關係法

2019-03-08 05:56

擊潰日軍的裝甲國寶遭無厘頭改裝 網友關切陸軍不甩

2019-03-08 01:33

新購F16V無關大選 國防部：國防考量

2019-03-08 00:40

國防好貴：不含增購F-16 進行中軍購總額逾8000億

2019-03-07 22:05

我方待遇升格 對美軍購不會再「已讀不回」

2019-03-07 21:48

我提新戰機採購 AIT重申：持續評估台灣防衛需求

2019-03-07 19:29

軍犬鎮守淡水河口 官兵懷念毛孩的秘密園地曝光

2019-03-07 18:43

空軍坦言台海戰力失衡 新購F-16是不是要汰換幻象

2019-03-07 17:07

影／「66架F-16V美開天價4000億」國防部澄清

2019-03-07 16:30

國防部記者會 高調駁斥F-16V天價說和選舉說

2019-03-07 14:49

花4000億向美買F-16V 王鴻薇：台灣又在當冤大頭

2019-03-07 13:08

對美採購66架F-16V 軍方說握有這些優勢能殺價

2019-03-07 11:13

美售台戰機加戰車 川普政府重籌碼準備衝擊台灣選情

2019-03-07 09:46

署長陳國恩巡視 海巡特勤隊威武大合影

2019-03-07 00:32

蔡政府強化戰力！向美新購66架F16V 總價估2500億元

2019-03-07 00:19

空軍擬採購F-16V 同步升級現有144架F-16A/B

2019-03-06 23:25

增購F-16要3900億元？專家估計2500億左右

2019-03-06 21:04

我提案增購F-16V 梅復興：10月前就會通告美國會

2019-03-06 20:29

海巡公海護漁8日啟航 李仲威打氣

2019-03-06 19:48

政府決定耗資3900億元 增購F-16V戰機？

2019-03-06 19:26

別這樣黑國防部 國軍未拍攝這種同志議題心輔劇

2019-03-06 15:31

因應新竹限水 空軍執行人工增雨任務

2019-03-06 10:36

內幕／不理反彈 蔡政府強勢貫徹漢翔換將佈局

2019-03-06 09:31

離新式高教機首飛不到1年卸任 漢翔董座廖榮鑫說心情

2019-03-06 08:08

中科院航空所長馬萬鈞可望轉任漢翔總經理

2019-03-06 02:22

漢光演習高空墜地 傘兵秦良丰出院

2019-03-06 00:09

中共轟六現身廣東興寧 國軍研判一般轉場訓練

2019-03-05 21:25

中美俄《中導條約》鬥法：大國遊戲 台灣慎入

2019-03-04 09:23
看更多

熱門文章

韓國瑜喝酒照 網讓蔡英文、鄭文燦、李登輝、柯P全舉杯

2019-03-07 21:30

擊潰日軍的裝甲國寶遭無厘頭改裝 網友關切陸軍不甩

2019-03-08 01:33

綠委不再堅持公投綁大選 民進黨版草案預計3月底出爐

2019-03-08 12:48

聲援韓國瑜！藍PO圖反咬：王浩宇天天喝酒買醉

2019-03-07 22:23

卯上了！潘恒旭：王浩宇若選立委 我奉陪一起選

2019-03-08 12:06

席地手機充電照掀話題 孫大千：柯文哲高手高手高高手

2019-03-08 09:23

抗日國寶戰車變拚裝車 陸軍司令部訴不得已苦衷

2019-03-08 07:49

王金平要重現台灣錢淹腳目榮景 謝金河籲喊話謹慎三思

2019-03-08 10:57

侯友宜請大家票投鄭世維 余天：他不夠朋友

2019-03-08 11:04

這句話常用來騙神明、討選票 余天喊出來效果是…

2019-03-08 10:00

賴清德：民進黨剩一口氣 韓國瑜：像當初快倒的藍

2019-03-08 00:19

靈異現象？醫界女神合照柯文哲 憑空出現一隻手

2019-03-08 14:23

我方待遇升格 對美軍購不會再「已讀不回」

2019-03-07 21:48

為選立委批韓國瑜？王浩宇：藍給不分區立委我拒絕

2019-03-08 13:50

鄭文燦授意打韓國瑜？王浩宇反擊潘恒旭「亂放話」

2019-03-08 10:19

我買F-16V航程短？專家：它能千哩長征執行轟炸

2019-03-08 10:48

日本外相：和台一貫維持非政府實務關係

2019-03-08 15:55

臉書自誇「立院清流」被酸爆 沈智慧澄清：同名同姓粉絲

2019-03-08 14:02

學生會質疑動員替王金平造勢 台師大：職員用個人特休

2019-03-08 00:10

王浩宇為何打韓國瑜？潘恒旭解讀：可能鄭文燦授意

2019-03-08 09:33

鄭文燦炫白宮行 林濁水：本來該難過的卻成台灣之光

2019-03-08 16:06

網傳給國人的一封信 蔡總統：不是我寫的

2019-03-07 22:19

國防好貴：不含增購F-16 進行中軍購總額逾8000億

2019-03-07 22:05

【重磅快評】算數無誤799 王浩宇新南向問政勢成明星

2019-03-08 13:49

韓國瑜宴陸國台網 柯文哲：很正常有什麼奇怪

2019-03-08 10:14

台灣塔爭議 盧秀燕：兩個男生吵架我來解決

2019-03-08 14:29

王金平選總統：給我4年 帶領台灣重回「錢淹腳目」

2019-03-08 00:00

此例不可開！盧秀燕拒簽名承諾 藍議員碰軟釘

2019-03-07 23:10

謝龍介賣麻豆文旦 最強村姑：別來騙選票

2019-03-08 17:32

高雄醫療觀光元年啟動 韓國瑜：列市政優先項目

2019-03-08 11:19

觀察站 ／藍3太陽爭出線 仍有「日出南方」變數…

2019-03-08 00:14

柯文哲訪美行程被降級？ 華府行只參訪國會大廈

2019-03-08 12:47

舉杯照惹議 韓國瑜：應酬難避但知道該怎麼做

2019-03-08 13:51

抗日國寶戰車拼裝四不像 爆出履帶被當「廢鐵」賣了

2019-03-08 12:24

若國民黨取得政權 余天：變一國兩制

2019-03-07 21:44

今天沒走音！陳其邁唱廣島之戀獲滿堂彩

2019-03-07 21:33

影╱韓流周六再襲台南 韓國瑜合體許淑華挺謝龍介

2019-03-08 10:18

高雄4月推「瓊瑤小說月」 她：心思跟英雄人物韓國瑜走

2019-03-07 22:04

王金平複製韓國瑜經驗 爭取深藍

2019-03-08 00:06

謝龍介麻豆代天府賣柚子 民進黨質疑唬選民害農民

2019-03-08 14:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top