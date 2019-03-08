媒體報國防部買美戰機為政治考量 空軍：嚴正譴責

2019-03-08 18:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



國防部日前證實，已向美國提出購買66架F-16V戰機的採購要求。今媒體報導，這些軍售裝備均老舊過時，價格卻賣的很硬，三軍都付過「大筆學費」，但因議題敏感，我方即使吃大虧，仍舊守口如瓶，「美吃台夠夠 逼我買天價武器 還不許喊痛」。對此，空軍司令部今晚發新聞稿嚴正說明，此軍購絕無以「政治考量」、「綁大選」等為考量因素，該媒體以汙衊方式誤導社會大眾，企圖弱化我國防安全及打擊軍心士氣，表達嚴正譴責。

空軍司令部表示，當前兩岸軍力消長，面臨中共空軍戰力持續增強，我空軍擔負空防任務之各型主力戰機均屆中壽期，已達亟需提升戰力的關鍵時刻。空軍自民國92年起，即配合整體國防戰略構想、因應當前敵情威脅及作戰需求，以及國際上武器獲得不易現況等因素，依軍售獲得作業程序，十餘年來逐年提出新式戰機軍購作業，卻一直未能獲得。

空軍司令部說，自美川普政府上任迄今，先後通過「臺灣旅行法」、「國防授權法」等友我政策，值此華美關係穩固之際，本部經過多年努力，積極溝通爭取，向美方多次提出採購新式戰機需求，終於獲得初步進展；絕無以「政治考量」、「綁大選」等為考量因素，及「突然冒出」、「決策過程短暫倉促」之情事。

空軍司令部指出，有關媒體報導空軍「天價購買武器」、「裝備老舊」、「不符合空軍新一代戰機需求」等情，再次鄭重澄清，下一代新式戰機需符合我空軍作戰需求。目前新式F-16V及F-35型戰機均符合我空軍作戰需求，惟需針對「軍購價格」、「獲得時程」、「後勤維保」與「國家整體財政」等因素通盤考量，俾達成「形成即時戰力」及「最佳成本效益」最終籌購目標。