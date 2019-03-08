影／捍衛領空幕後功臣 空軍首位共乘戰機女航醫

2019-03-08 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



「飛行員守護領空，航醫守護飛行員。」空軍第三戰術戰鬥機聯隊航空醫官張簡芝穎，身為八年級的她，在擔任航醫一年六個月期間，除同乘過AT-3教練機外，更多次同乘IDF戰機，進行各項飛行戰鬥科目的體驗。 去年，張簡芝穎至空軍三聯隊擔任航醫，日前更完成同乘IDF戰機的經歷，成為空軍首位共乘戰機的女航醫。

國防部表示，張簡芝穎中尉在擔任航醫一年六個月期間，除同乘過AT-3教練機外，更多次同乘IDF戰機，進行各項飛行戰鬥科目的體驗，以了解飛行員所面臨飛行環境的壓力，協助及掌握飛官們的生、心理健康狀況，是飛行員捍衛領空安全的幕後功臣，而八年級生的她，也是我國少數同乘過IDF戰機的女性航醫。

國防部指出，航醫對於飛行員來說，不是生病感冒，或是醫病衛教才會碰面，在日常生活中的食、衣、住、行都息息相關，因此，張簡芝穎平時就必須深入了解飛行員的生活作息、工作負荷及飛行壓力等等。

國防部說，張簡芝穎在完成國防醫學院的七年教育後，至航空生理訓練中心進行航空醫學訓練，在學科方面，接受空間迷向、高空缺氧、大G環境等航空生理學及不同專科的學習；術科則要通過海上救生訓、迷向機、離心機抗G動作等訓練。最後，則接受感覺飛行的科目訓練，實際同乘T-34教練機來應證所學，通過考驗後，張簡芝穎掛上飛鷹徽章，踏入航空醫學領域，並選擇至空軍官校飛行部隊擔任航醫。

國防部表示，去年，張簡芝穎至空軍三聯隊擔任航醫，IDF戰機無論是訓練的空域、科目，以及飛行時所承受的G力，在同乘中，讓她更能了解，飛行員執行任務過程的生理變化，包含高空、低溫、低壓、缺氧、空間迷向、動暈症、高G力環境等，除了對航空生理的驗證，更對飛行教官們長期處在超越人體極限下捍衛領空充滿敬意。

張簡芝穎在同乘IDF戰機的經歷中，印象最深刻的是戰機執行攻防訓練的瞬間。她說，高G力轉彎所導致心跳速上升及胸廓沉重壓迫感，有時飛行帶到7個G，甚至8個G時，瞬間是吸不到空氣，面罩會壓著臉部，身體也會感到沉重，此時她必須做抗G動作，以克服當下的壓力。