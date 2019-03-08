八年級女航醫同乘IDF 挨8G高轉彎力體驗飛行壓力

2019-03-08 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部披露，八年級的空軍第三戰術戰鬥機聯隊航空醫官張簡芝穎中尉擔任現職一年六個月期間，除同乘過AT-3教練機外，更多次同乘IDF戰機，在空中挨8G壓力，進行各項飛行戰鬥科目的體驗，「這是身為一名航醫的使命」。

國防部軍聞社今天披露這個人物誌，國防部發言人臉書粉絲專頁同時貼出影片。

軍聞社報導指出，張簡芝穎在擔任航醫一年六個月期間，除同乘過AT-3教練機外，更多次同乘IDF戰機，進行各項飛行戰鬥科目的體驗，以了解飛行員所面臨飛行環境的壓力，協助及掌握飛官們的生、心理健康狀況，是飛行員捍衛領空安全的幕後功臣，而八年級生的她，也是我國少數同乘過IDF戰機的女性航醫。

軍聞社報導表示，張簡芝穎在完成國防醫學院的七年教育後，至航空生理訓練中心進行航空醫學訓練，在學科方面，接受空間迷向、高空缺氧、大G環境等航空生理學及不同專科的學習；術科則要通過海上救生訓、迷向機、離心機抗G動作等訓練。最後，則接受感覺飛行的科目訓練，實際同乘T-34教練機來應證所學，通過考驗後，張簡芝穎掛上飛鷹徽章，踏入航空醫學領域，並選擇至空軍官校飛行部隊擔任航醫。

報導說，張簡芝穎在空軍官校擔任航醫時，搭乘AT-3教練機，由於是分發部隊後第一次飛行，所同乘的機型也不同以往，對於飛行教官每一個轉彎或是滾轉的動作，身體均會感到明顯的不適應，因此，她深刻體會到，剛踏進飛行線的學官們，可能面臨的飛行壓力。

報導披露，張簡芝穎去年至空軍三聯隊擔任航醫，IDF戰機無論是訓練的空域、科目，以及飛行時所承受的G力，在同乘中，讓她更能了解，飛行員執行任務過程的生理變化，包含高空、低溫、低壓、缺氧、空間迷向、動暈症、高G力環境等，除了對航空生理的驗證，更對飛行教官們長期處在超越人體極限下捍衛領空充滿敬意。