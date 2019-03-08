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抗日國寶戰車拼裝四不像 爆出履帶被當「廢鐵」賣了

2019-03-08 12:24聯合報 記者洪哲政╱即時報導

陸軍裝訓部一輛陳展用具有抗日歷史意義的美製M3A3戰車，因為經過拼裝不復原貌遭受...
陸軍裝訓部一輛陳展用具有抗日歷史意義的美製M3A3戰車，因為經過拼裝不復原貌遭受網友批評。圖／取自黑水電影臉書粉絲專頁
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陸軍裝訓部一輛陳展用具有抗日歷史意義的美製M3A3戰車，因為經過拼裝不復原貌遭受網友批評。有專家今天透過臉書披露，之所以淪於拼裝窘境，是因為陸軍曾於2015年將這輛戰車送兵整中心檢整，希望恢復動力，但在底盤修不好的情況下，原裝的T-16履帶竟遭軍方先當「廢鐵」賣了，因此才無法恢復原廠原貌。

有鑽研軍事裝備的電影公司發現裝訓部陳展我國現存唯一一輛美製M3A3戰車，但履帶及前傳動輪，已被改裝成現役M109自走砲車履帶系。

兵器戰術圖解雜誌總編輯劉文孝今天透過臉書貼文表示，已有當年承辦該案的士官向曾參與古寧頭戰役的知名戰車英雄熊震球訴苦，表示2015年為了讓該車能恢復動力，送去兵整中心檢整。但整個底盤缺損太嚴重，即使裝了「義肢」（M109的履帶）仍然無力回天。問題就出在修不好的情況下又未將它恢復原狀，該車原有的那副T-16履帶已經被兵整中心「賣廢鐵」了。

他指這種情況顯示，陸軍其實已經在查，「只是仍在以戰車限速32km/h緩慢速度前進中」。劉文孝提醒，更要注意的是，另一款國寶M5A1(金門之熊)也使用同型履帶，裝訓部是否會在社會壓力下「拆東牆補西牆」，各界應繼續監視 。

陸軍
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