于北辰說鬼故事 靶位擾墓仔埔 深夜先人竟來溝通

2019-03-08 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



聲明參選桃園第一選區立委的陸軍前542旅長的于北辰，常在臉書開直播說他的軍旅見聞，還有「鬼故事」。他今天分享，曾為調整一個位在墳墓前的靶場靶位，疑似「先人」暗夜來和他親自溝通的故事。

于北辰分享他寫的「靶場驚魂」貼文說：「軍以戰為主、戰以訓為先」，為了爭取射擊訓練時間，我通常在入夜前就會要求弟兄將靶佈妥，以便於天一亮就能開槍射擊，但是我始終不明白，為什麼第七靶位始終沒有佈靶？

今天因為射擊成效不好，我一股腦的遷怒到為什麼總是少佈一支靶？於是我下令：「明天天一亮佈好靶再射擊一次，別再漏掉第七靶位！」

上等兵小劉急忙說：「排長！七號不能佈靶啦...是士官長退伍前交代下來的。」於是我瞪了小劉一眼，弟兄們見排長快生氣了，就沒再多說甚麼，默默地照辦了。

于北辰說：當午夜時分我突然從睡夢中醒來，不放心地跑到靶場逐一檢查每個靶，特別在第七靶位蹲下來，仔細地用手電筒上上下下照射檢查，當我正準備起身離開時...「長官來檢查靶場喔?」

我被這冷不防的一句話嚇了一大跳！倒退兩步大聲問：「你是誰？」

男子和氣地回答；「別擔心！我是旁邊農場的主人，巡完農田看到這有亮光就走過來了，軍人很辛苦喔！這麼晚還在忙。」

我見這男子衣衫樸實，挽著袖子一副農家的扮相﹐便放下了保密防諜的心防，與他談起了弟兄始終避開第七靶位的事情。

怎知男子急忙說：「那個靶位真的不能打啦!只要一開槍跳彈就會打到我的農舍，真的拜託長官.....請你一定要幫幫忙啦！」

於是我爬過背彈牆向後看，果然有間農舍在不遠處還微亮著燈呢，於是我回頭跟男子說：「放心啦！我明天一早就調整靶位，安心回去睡覺吧！」

我看著男子安心地走回家，心中燃起一股助人為樂的快慰，原來一意孤行的命令差點造成意外傷害。

起床後我帶著弟兄們將靶區做了一些調整，以第七靶為中央基準，左右各佈六支靶，如此一來，舊的第七靶位變成了基準點，永遠不會再佈靶，但是大費周章地完成調整後，已經接近九點了。

弟兄們滿頭大汗疑惑地問:「為了避開第七靶位，這樣會不會太麻煩？」

於是我耐心的將昨天夜裡男子拜託我的事情跟全排弟兄說一遍，也好順便教化弟兄們「人在公堂好修行」的理念。

正當我洋洋得意時，上等兵小劉又開口了:「排仔！不是我要吐你的槽(潑冷水的意思)，後面哪裡有農舍！只有一片......猛仔坡(墓地)!」。

我隨即登上背彈牆，一眼望去真的是一片墳墓，此時我突然打了個寒顫，還冒出一身的冷汗！為了壯膽我刻意放大嗓門說:「發甚麼呆！快做好射擊準備，不要造成跳彈去打擾鄰居就對了！」