金門人後送不及喪命 張善政：建國際醫療專區一舉數得

台灣首架進駐金門的醫療專機。本報資料照片 分享 facebook 去年住在金門的民眾因醫療專機艙門太小，無法推入維生的主動脈氣球幫浦（IABP）加上金門醫院後送醫療人員過失而送命。行政院前院長張善政說，如果能將金門打造成國際醫療示範專區將一舉數得，可解決金門居民醫療水準不足的問題，又可以讓大陸居民利用方便的小三通到金門就醫，改善目前停滯敏感的兩岸關係。

張善政在臉書貼文表示，若要吸引高水準的醫療環境到離島，只能由擴大當地的醫療市場規模下手，不是純粹灑錢補助。他說，近日遇到回台過年的台商，提及他們想在金門開設國際級的醫療設施，否則大陸居民要到台灣本島就醫，大陸方的出境申請與台灣方入境簽證都是很大障礙，由小三通入境金門就沒有這麼複雜。

他表示，如果能將金門打造成國際醫療的試點與示範專區，修改相關法規，允許公司化或其他商業機制，吸引國內外企業在金門設置大型醫學中心級的綜合醫院或是多個小型專科醫院群。國際病人完全以實際成本加上合理利潤收費，與健保完全脫鉤。這也是對大陸居民的健康醫療的人道回饋，不但不會耗費健保資源，反而可以幫忙撐起金門缺乏經濟規模的醫療服務水準。

張善政臉書全文：

最近一則報導，金門居民因為維生醫療設備太大，上不了醫療專機，必須另外由台灣本島調派空勤總隊直昇機後送台灣，又因為種種狀況，發生病人在金門機場停機坪去世的憾事。另一則是一位居住在台灣的美國人2月因病到台大醫院掛急診，全程自費僅花新台幣2400元，讓他驚嘆台灣醫療品質以及親民的價格，此事更被華盛頓郵報刊登報導；台大醫院前副院長王明鉅在臉書指出，這只是凸顯台灣醫療人員低薪的悲哀，要衛福部別再用健保給付價來認定真正的醫療成本。

前一個案例讓我想到我還在任院長時到離島視察，發現當地居民一大願望就是有常駐離島的醫療後送直昇機，否則每次有後送台灣的緊急醫療需求，直昇機都要由台灣起飛到離島接載病患，浪費寶貴的急救時間。但因為離島機場缺乏停放直昇機的安全場所與維修設施，飛行駕駛也不住在離島，所以實務上只能以台灣為後送直昇機的基地。

現在政府終於不惜重資（四年近5億元）委外給民間飛機常駐金門。沒想到由於飛機是小型商用飛機，並不是醫療專用，在轉送病人必須使用較大型的維生醫療設備時，還是無法滿足金門居民的緊急醫療需求。

先天上離島居民不多，醫療業務量自然少。醫療科技與設備日新月異，因此政府在不同醫療專科領域都投資購置高水準的高價醫療設施，這些醫療儀器需要極專業的醫療人員投入。但離島醫療業務量少，日常醫療病例不足，這些專業醫療人員在離島服務時間一長，他們醫療技術不進則退，醫療技術就變生疏，等於是專業上的自殺。所以，若要能吸引高水準的醫療環境到離島，只能由擴大當地的醫療市場規模下手，而不是純粹灑錢補助。

恰巧近日遇到許多回台過年的台商，提及他們想在金門開設國際級的醫療設施，讓大陸居民利用方便的小三通到金門就醫，否則大陸居民要到台灣本島就醫，單大陸方的出境申請與台灣方入境簽證，都是很大障礙，但是由小三通入境金門就沒有這麼複雜。

所以，如果能將金門打造成國際醫療的試點與示範專區，的確是個一舉數得的方案。既可以解決金門居民醫療水準不足的問題，又可以在金門以不影響台灣本島全民健保制度的前提之下，修改相關法規，設立國際醫療專區，允許公司化或其他商業機制，來吸引國內外企業在金門設置大型醫學中心級的綜合醫院，或是多個小型專科醫院群。

國際病人完全以實際成本加上合理利潤收費，與健保完全脫鉤，擺脫台灣醫療服務俗擱大碗的刻板印象。在台灣本島對於沒有健保給付的醫療服務，收費也一起比照調整，讓台灣非健保的醫療服務脫離低價的刻板印象。

同時在法規上也可以特別注意，解除許多在公立醫院退休的醫療人員的退休後工作限制，讓台灣許多有經驗的優秀醫療人力得以第二春再次投入，貢獻專業。

這個醫療專區就能以台灣優秀的醫療人力，與完善國際化的醫療制度與法規的基礎上，作為面向大陸東南各省數億人口，發展國際醫療的基地。而在提出相關招商招標需求時，更可以將與醫療流程自動化，以及物聯網及各種資通訊科技結合的智慧醫療需求納入，將此一國際醫療專區，作為智慧醫療開展的起點。

另一方面，要改善目前停滯而敏感的兩岸關係，最好的突破就是透過和平人道的醫療交流，也可以讓大陸居民有機會體會台灣的高水準健康服務。金門地區目前已經由大陸提供水源，台灣方面如果能在思維上有所突破，與其用四年5億元的資金設置常駐後送醫療專機，還不如以更大更深遠的法規與制度性突破，在金門設置國際醫療專區。這也是對大陸居民的健康醫療的人道回饋，不但不會耗費健保資源，反而可以幫忙撐起原來金門缺乏經濟規模的醫療服務水準，又能建立企業化的國際醫療服務的試點與示範，一舉數得。

翻轉金門醫療，開闢台灣在國際醫療市場的名聲，就在此一念之間！