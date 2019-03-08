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擊潰日軍的裝甲國寶遭無厘頭改裝 網友關切陸軍不甩

2019-03-08 01:33聯合報 記者洪哲政╱即時報導

裝甲兵訓練指揮部上月27日舉行隊慶，有鑽研軍事裝備的電影公司發現裝訓部陳展的一輛美製M3A3戰車，驚為國寶。由於M3A3戰車曾參與過國軍遠征緬甸援救英軍、擊敗日軍的瓦魯班，裝訓部現存這輛M3A3戰車，是我國現存唯一一輛。但這家專研裝甲戰車翻修的公司卻發現，這輛M3A3戰車的履帶及前傳動輪，已被改裝成現役M109自走砲車履帶系。

國防部長嚴德發是裝甲兵科出身，不少軍中將領也注意到此事。該公司透過臉書粉絲專頁批評，這種「無厘頭」改裝，「有人用保修腦的思維，犯歷史之大忌」，「尊重文物就是尊重歷史，尊重歷史就是尊重當年為這面國旗犧牲的英雄們」，呼籲國防部盡速更正錯誤，以免貽笑國際，損及我國顏面。該公司臉書粉絲頁「開地球」呼籲此事多日，記者據此向陸軍司令部查證兩日夜，陸軍至今不願評論。

根據裝訓部的記載，美製M3A3戰車，在國軍服役時間是民國32至33年，全車重量有16噸，武器系統包括37公厘平射砲一門、0.30吋機槍三挺。曾隨駐印遠征軍參加民國33年3月2日至8日的瓦魯班戰役。

裝訓部記載，當時日軍進攻緬甸，仰光不守，英軍危急，我政府應英軍的要求，遣國軍勁旅遠征緬甸，與盟國友軍初次並肩作戰。民國33年3月3日，中國駐印軍第一營奉令反攻緬甸，打通中印公路，該營在胡康河谷穿越古樹參天的原始森林，迂迴敵後，於3月8日直撲瓦魯班，一舉攻入日軍素質精銳的18師團司令部，摧毀其指揮機構，使我軍得以迅速挺進胡康河谷，對戰局情勢的扭轉裨益良多，也為我裝甲部隊留下永誌難忘的光榮事蹟。

黑水電影公司粉絲頁表示，裝甲兵學校館藏的這輛M3A3戰車，是我國僅存唯一一輛國寶級戰車，2月27日隊慶，他們卻發現該車履帶及前傳動輪，已被改裝成現役M109自走砲車履帶系。粉絲頁批評，相信沒有任何人可以認同將歷史文物如此無厘頭改裝，任何文物的修復都是以恢復當年出廠狀態為優，恢復最後使用狀態為次，改為現役他車履帶這在全球都聞所未聞。粉絲頁籲請國防部將此錯誤盡速更正，以免貽笑國際，損及我國顏面。

國防部與陸軍司令部多日未回應或重視此事，粉絲頁昨又貼出一張民國33年5月20日，奔馳在利多路上的M3A3戰車照片。貼文說，此時此刻，如果履帶換上現代M109自走砲履帶，這故事要怎麼發展下去呢？尊重文物就是尊重歷史，尊重歷史就是尊重當年為這面國旗犧牲的英雄們，邏輯很簡單，了解為什麼，就不會有人用保修腦的思維，犯歷史之大忌。

黑水電影臉書粉絲頁貼出民國33年5月20日奔馳在利多路上的M3A3戰車。再次呼籲...
黑水電影臉書粉絲頁貼出民國33年5月20日奔馳在利多路上的M3A3戰車。再次呼籲軍方：尊重文物就是尊重歷史，尊重歷史就是尊重當年為這面國旗犧牲的英雄們。圖擷自黑水電影臉書粉絲專頁
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裝甲兵訓練指揮部上月27日舉行隊慶，有鑽研軍事裝備的電影公司發現裝訓部陳展的一輛...
裝甲兵訓練指揮部上月27日舉行隊慶，有鑽研軍事裝備的電影公司發現裝訓部陳展的一輛美製M3A3戰車，驚為國寶。圖擷自黑水電影臉書粉絲專頁
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裝甲兵訓練指揮部上月27日舉行隊慶，有鑽研軍事裝備的電影公司發現裝訓部陳展的一輛...
裝甲兵訓練指揮部上月27日舉行隊慶，有鑽研軍事裝備的電影公司發現裝訓部陳展的一輛美製M3A3戰車，驚為國寶。圖擷自黑水電影臉書粉絲專頁
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緬甸文物國防部
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