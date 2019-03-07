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國防好貴：不含增購F-16 進行中軍購總額逾8000億

2019-03-07 22:05聯合報 記者程嘉文╱即時報導

我國向美國提案增購66架F-16戰機，雖然價格應非外傳3900億，合理推估在2500億元上下，但無疑仍是近年最大一筆軍事投資。在本案之外，陸海空三軍現在進行中的軍購，光是舉其犖犖大者，總金額就超過新台幣8000億元，所費不貲。

空軍身為防衛第一線，預算分配最多。目前進行中的軍事投資，最貴的是愛國者三型飛彈，總價1791億，預計110年度完成；現役F-16A/B性能提升案，總價1420億元，112年完成；自製天弓三型飛彈，總價748億，113年完成；國造高級教練機，總價686億，117年完成。

海軍目前最大軍投案是國造潛艦，包括一階段「合約設計」與二階段「原型艦建造」，總計523億，114年完成；60艘飛彈突擊艇，316億，118年完成；飛彈巡防艦原型艦，245億，115年完成；沱江級飛彈巡邏艦3艘，164億，114年完成；岸基雄風二型飛彈，136億，112年完成；新款方陣快砲21門，101億，114年完成；兩棲船塢運輸艦原型艦，73億，111年完成；劍龍級潛艦性能提升，搭配採購24枚Mk48魚雷，131億，117年完成；陸戰隊AAV-7兩棲突擊車36輛，58億，110年完成；新型救難艦原型艦，36億，112年完成。

值得注意的是，潛艦、巡防艦、兩棲船塢運輸艦、救難艦，均為第一艘原型艦，日後仍須量產；沱江級與Mk48魚雷，也須繼續增購。

陸軍方面，包括60架UH-60M黑鷹直升機，847億，109年完成；雲豹裝甲車662輛，569億，112年完成；與海軍合購刺針防空飛彈，133億，114年完成。此外編在機密預算中的採購M1A2戰車，據傳總數108輛，金額在200至300億之間。

在美方批准增購F-16之前，愛國者三型飛彈仍然居於目前我國對美軍購「最貴排行榜」...
在美方批准增購F-16之前，愛國者三型飛彈仍然居於目前我國對美軍購「最貴排行榜」第一名。資料照，記者程嘉文／攝影
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