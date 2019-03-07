我方待遇升格 對美軍購不會再「已讀不回」

2019-03-07 21:48 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



空軍向美國提出增購66架F-16戰鬥機，另一項檯面下重大突破則是，對美軍購首度「常態化」，可以直接向美方提出「發價書需求信函」（LOR for LOA）。這代表未來爭取軍購的過程中，不會再出現長期「已讀不回」的情況；對我方友好的美國參眾議員，也較有從中施力促成的空間。

在106年版國防報告書中，國防部曾介紹當時的對美軍購流程。我方若對某項美製武器裝備有興趣，必須先提「報價需求信函」（LOR for P&A），美方回覆初步數字後，我方再提「發價書需求信函」，美方才開立「發價書」（LOA）。依據美國政府海外軍售規定，接到發價書需求信函後，行政部門要在半年內作出同意與否決定，並且必須告知國會。

至於前一階段的「報價需求信函」，則沒有時間限制，國會也沒有置喙空間。因此當年小布希總統一度宣稱願意出售潛艦給我國，但在我方送出報價需求信函後，就因美國國務院的掣肘而石沈大海；後來又提出採購F-16C/D戰機的報價需求信函，同樣也被「留中不發」，沒有下文。當時政府為此編列大筆預算，為此不惜排擠其他的軍事投資案，最後根本無法執行，無疾而終。

因此早在扁、馬政府時代，我方就一直向美方爭取，比照較親近盟國的待遇，可以直接提出第二階段「發價書需求信函」，美方行政部門就須在期限內答覆，參眾兩院又不乏支持我方的議員，案子成局的機率就會大得多。歷經多年努力，美方終於在去年底同意我方適用新模式，這次申購F-16首度採用。依據時程判斷，最遲今年10月應該會有結果。