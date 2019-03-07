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軍犬鎮守淡水河口 官兵懷念毛孩的秘密園地曝光

2019-03-07 18:43聯合報 記者洪哲政╱即時報導

軍媒今天揭露，位於淡水河口左岸的陸軍關指部挖子尾營區內，設有1座軍犬墓園「愛之園」，收埋過去所有曾守衞營區的犬隻，官兵設墓碑、定時獻花打掃，津津樂道營區有軍犬在的故事。

除憲兵偵爆用的軍犬組外，國軍基層單位已取消巡邏軍犬配置，但這些昔日視軍旅為家的毛孩故事，至今仍流傳在部隊。

國防部「青年日報」今天報導，陸軍關指部挖子尾營區設有1座軍犬墓園「愛之園」，以紀念曾在單位服務的愛釧、愛韻、愛雨3隻毛小孩，讓官兵永誌不忘3隻從軍的靈犬。

報導揭露，位於淡水八里的挖子尾營區，原為海軍陸戰隊陸戰66旅所屬單位駐紮守備，民國99年3月由關指部機步3營接管，已除役的軍犬亦列入交接。挖子尾營區官兵齊心幫軍犬建置狗屋，並定時派員餵食、陪同巡邏散步；軍犬辭世後，營區更成為其歸骨所，從此安息。

報導指出，我國軍犬依專長分類為巡邏犬、攻擊犬、緝毒犬和偵爆犬等類別，負責協助爆炸物、偵測搜索、室內外人員及毒品搜查、防衛警戒、攻擊、傷兵搜救等複合性任務。退役後仍在挖子尾營區戍守的愛釧、愛韻、愛雨3隻毛小孩，不僅陪伴官兵夜間巡哨，更是官兵軍旅生涯的慰藉。

報導指出，愛釧於民國92年在營區交接前已亡故，愛韻、愛雨在營區交接後，亦分別於民國99及100年因年邁而相繼離世。

報導指出，愛韻在民國99年8月16日巡管完畢返營後，被陪同官兵發現身體狀況有異，旋將牠抱往營區門口等待送醫，愛韻卻仍意圖以爬行方式返回營區，堅守崗位精神，令人動容。

報導表示，關指部機步3營挖子尾營區官兵至今仍延續這份愛心與尊敬，於每月第2、4週星期五，配合裝備保養時機，完成自身勤務後進行環境整理後，同時也為墓園周邊打掃；有官兵會準備鮮花悼念軍犬亡靈，仿佛牠們持續戍守淡水河口。

陸軍關指部挖子尾營區設有1座軍犬墓園「愛之園」，收埋過去所有曾守衞營區的犬隻，官...
陸軍關指部挖子尾營區設有1座軍犬墓園「愛之園」，收埋過去所有曾守衞營區的犬隻，官兵設墓碑、定時獻花打掃，津津樂道營區有軍犬在的故事。國防部青年日報提供
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陸軍關指部挖子尾營區設有1座軍犬墓園「愛之園」，收埋過去所有曾守衞營區的犬隻，官...
陸軍關指部挖子尾營區設有1座軍犬墓園「愛之園」，收埋過去所有曾守衞營區的犬隻，官兵設墓碑、定時獻花打掃，津津樂道營區有軍犬在的故事。國防部青年日報提供
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淡水河國軍毛小孩
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