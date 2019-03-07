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空軍坦言台海戰力失衡 新購F-16是不是要汰換幻象

2019-03-07 17:07聯合報 記者程嘉文╱即時報導

空軍昨晚證實，已向美方提出申購F-16的需求。由於有媒體報導本案「金額天價」、「為蔡總統訪美考量」，今天國防部特別出面開記者會澄清，堅持與總統大選等政治因素無關。不過對於購案本身的資訊，軍方態度低調，在記者追問下仍然表示此時不便多說。

媒體詢問，據傳增購F-16，是為了汰換現役的法國製幻象2000戰鬥機？對此空軍司令部計畫處長唐洪安少將說，目前並無汰除幻象戰機的計畫，採購戰機是為了增強我方的空防實力。

唐洪安說，目前國軍的三型主力戰機（經國號、F-16、幻象）一共326架，但是共軍的空軍戰力持續增強，「雙方開始有些失衡」，國軍為提升戰力，因此提出新式戰機的需求。不過對於採購數量是否外傳的66架，他在記者會上也不願證實。

記者也詢問，現役F-16A/B的性能提升至F-16V的計畫「鳳展專案」出現進度落後，要如何解決？唐洪安回答，已經透過每月一次的四方會談會議（空軍、美國在台協會、漢翔、洛克希德馬丁）檢討進度，也希望漢翔的能力、人力增加，符合一年完成24架的預計進度。

另外，「F-16V」其實是洛克希德馬丁公司的改良專案名稱，並非美軍替改良後的F-16賦予的正式型號，也無法分辨單雙座問題。對於這個問題，空軍官員表示，美方也還沒有正式核賦型號，目前我方先用F-16VA/VB，稱呼改良後的F-16A/B。但新購的飛機要怎麼稱呼？官員坦言，「目前還沒考慮這個問題」。

國軍現役的F-16B，經過性能提升後，目前暫稱為F-16VB。圖／報系資料照
國軍現役的F-16B，經過性能提升後，目前暫稱為F-16VB。圖／報系資料照
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F-16空軍幻象戰機
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