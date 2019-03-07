對美採購66架F-16V 軍方說握有這些優勢能殺價

2019-03-07 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



空軍對美遞送發價申請書（LOR for LOA），以強化東部空防為由，增購一個聯隊66架F-16V戰機，另還包含部分新任務裝備與精準導引械彈。國防部官員上午表示，美方這項作業約需4個月、120天，屆時就會與我方展開議價。而我方事前已衡量此案投資效益與優勢，有把握掌握合理價格，外界所謂一個聯隊F-16V需要2500億甚至3900億元新台幣預算的說法，目前都是訛傳。

軍方官員上午指出，空軍原本在去年底就要對美遞送發價申請書（LOR for LOA），但因對內透過跨部會機制與經濟部協調此案工業合作額度的繁鎖程序，因此才拖到2月。

官員表示，外傳採購一個聯隊F-16V需要2500億甚至3900億元的說法，目前都是訛傳，在美方尚未報出售我戰機規格與報價，且經我方審酌前，目前無法確切掌握價格。但我方握有多項壓低價格的優勢。

他說，首先，我方目前已有龐大F-16機隊，且陸續升級為F-16V，未來增加採購一個聯隊新機，後勤、維修與械彈都與現役裝備共用，再加上台灣是F-16V改良計畫核心換裝APG-83主動電子掃描陣列雷達（AESA）的共同開發國，擁有專利共享權，採購新機價格自然會壓低。