親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
六都市長拚市政
能源政策再考量
酒駕修法加重罰
立委補選第二波
政治
軍事
綜合

很多人不知道！這種情形 周六、周日上班沒加班費

是男人就得會唱！台語神曲紅遍大陸 網友驚呼「有毒吧」

對美採購66架F-16V 軍方說握有這些優勢能殺價

2019-03-07 11:13聯合報 記者洪哲政╱即時報導

空軍對美遞送發價申請書（LOR for LOA），以強化東部空防為由，增購一個聯隊66架F-16V戰機，另還包含部分新任務裝備與精準導引械彈。國防部官員上午表示，美方這項作業約需4個月、120天，屆時就會與我方展開議價。而我方事前已衡量此案投資效益與優勢，有把握掌握合理價格，外界所謂一個聯隊F-16V需要2500億甚至3900億元新台幣預算的說法，目前都是訛傳。

軍方官員上午指出，空軍原本在去年底就要對美遞送發價申請書（LOR for LOA），但因對內透過跨部會機制與經濟部協調此案工業合作額度的繁鎖程序，因此才拖到2月。

官員表示，外傳採購一個聯隊F-16V需要2500億甚至3900億元的說法，目前都是訛傳，在美方尚未報出售我戰機規格與報價，且經我方審酌前，目前無法確切掌握價格。但我方握有多項壓低價格的優勢。

他說，首先，我方目前已有龐大F-16機隊，且陸續升級為F-16V，未來增加採購一個聯隊新機，後勤、維修與械彈都與現役裝備共用，再加上台灣是F-16V改良計畫核心換裝APG-83主動電子掃描陣列雷達（AESA）的共同開發國，擁有專利共享權，採購新機價格自然會壓低。

官員表示，事實上我方在空防規劃上分短中長程，短程以現行採購一個聯隊F-16V為主，中長程則仍希望對美採購F-35B戰機，升級現役幻象戰機或自行研發第三代戰機。對於外界指採購戰機有助蔡英文總統訪美計畫等，官員表示，戰機採購純粹考量空防需要，在軍售案後安排政治人物赴美，不合政治邏輯，採購新機與總統赴美沒有關聯性。

F-16V執行對地打擊任務的示意圖：機背加掛兩個低阻力適型油箱，國軍F-16A/...
F-16V執行對地打擊任務的示意圖：機背加掛兩個低阻力適型油箱，國軍F-16A/B雖也將接受F-16V改良，但引擎推力較小，並沒有增掛油箱；如果增購新機，預期就會安裝。圖／洛克希德馬丁
分享

幻象戰機F-16空軍
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

美售台戰機加戰車 川普政府重籌碼準備衝擊台灣選情

2019-03-07 09:46

署長陳國恩巡視 海巡特勤隊威武大合影

2019-03-07 00:32

蔡政府強化戰力！向美新購66架F16V 總價估2500億元

2019-03-07 00:19

空軍擬採購F-16V 同步升級現有144架F-16A/B

2019-03-06 23:25

增購F-16要3900億元？專家估計2500億左右

2019-03-06 21:04

我提案增購F-16V 梅復興：10月前就會通告美國會

2019-03-06 20:29

海巡公海護漁8日啟航 李仲威打氣

2019-03-06 19:48

政府決定耗資3900億元 增購F-16V戰機？

2019-03-06 19:26

別這樣黑國防部 國軍未拍攝這種同志議題心輔劇

2019-03-06 15:31

因應新竹限水 空軍執行人工增雨任務

2019-03-06 10:36

內幕／不理反彈 蔡政府強勢貫徹漢翔換將佈局

2019-03-06 09:31

離新式高教機首飛不到1年卸任 漢翔董座廖榮鑫說心情

2019-03-06 08:08

中科院航空所長馬萬鈞可望轉任漢翔總經理

2019-03-06 02:22

漢光演習高空墜地 傘兵秦良丰出院

2019-03-06 00:09

中共轟六現身廣東興寧 國軍研判一般轉場訓練

2019-03-05 21:25

海軍敦睦艦隊開航 想登艦參觀看這裡

2019-03-05 19:35

中科院參加海外防衛展 透露陸射劍二飛彈射程

2019-03-05 18:39

信心喊話 嚴德發：我們有能力迫使敵人犯台失敗

2019-03-05 15:57

傘兵秦良丰轉回高雄復健 醫：希望他撐過密集訓練

2019-03-05 15:50

影／奇蹟傘兵出院！特戰級復健 秦良丰：盼年底站起來走

2019-03-05 15:07

奇蹟！從幾乎全癱到站立 傘兵秦良丰轉院高雄復健

2019-03-05 14:30

中共轟六前推部署 距台450公里

2019-03-05 14:13

傘兵秦良丰轉院回高雄 三總：可以回家了

2019-03-05 11:32

特戰傘兵秦良丰從三總出院了 秦父感謝大家的努力

2019-03-05 11:23

共軍轟6前推部署至廣東 國防部：能有效掌握因處

2019-03-05 09:44

傘兵秦良丰要從三總出院了 童綜合急診醫師這麼說…

2019-03-05 04:01

驚！中共轟六前推至廣東興寧機場 距台450公里

2019-03-05 01:54

潛艦國造秘密會議他領軍 裝備輸出許可攤開看

2019-03-04 18:37

108年海軍敦睦艦隊 女艦長黃淑卿上陣出訪

2019-03-04 17:13

潛艦國造設計 下周提報告

2019-03-04 14:08

中美俄《中導條約》鬥法：大國遊戲 台灣慎入

2019-03-04 09:23
看更多

熱門文章

韓國瑜六大金句 點破與藍太陽們的恩怨情仇

2019-03-07 08:00

國民黨考紀開鍘68人 洪秀柱前美女發言人遭撤銷黨籍

2019-03-06 17:00

政府決定耗資3900億元 增購F-16V戰機？

2019-03-06 19:26

致詞全文／王金平宣布參選總統 要終結兩岸戰爭

2019-03-07 10:32

前美女發言人遭國民黨撤黨籍 林京玲：連坐處分嗎

2019-03-06 19:11

黑韓國瑜的外國學者遭起底 王鴻薇：蔡英文御用學者

2019-03-07 09:27

綠搶救「國文大兵」 謝龍介：已非大人打小孩而是圍毆

2019-03-07 02:03

【重磅快評】太錯亂！鄭寶清作球給林佳龍打盧秀燕

2019-03-06 18:59

蔡英文盼台日安保對話遭拒 孫大千：不自量力

2019-03-07 08:13

我提案增購F-16V 梅復興：10月前就會通告美國會

2019-03-06 20:29

爆韓國瑜北農天天醉 王浩宇稱辦公室被韓粉打爆了

2019-03-06 16:47

韓流撕裂台灣？鄭文燦：請大家給韓市長一點時間

2019-03-06 15:06

增購F-16要3900億元？專家估計2500億左右

2019-03-06 21:04

「兩蔣日記」變機密文件？關鍵是因美國法院的要求

2019-03-06 22:56

韓國瑜不考量被徵召選總統 國民黨：尊重

2019-03-06 18:24

不畏風寒 王金平宣布參選總統記者會爆滿

2019-03-07 09:56

總統民調領先柯文哲？ 朱立倫：也許柯文哲沒那麼強

2019-03-07 09:56

韓柯出訪前都遭洩密…被駭？或另有隱情？

2019-03-07 09:00

別這樣黑國防部 國軍未拍攝這種同志議題心輔劇

2019-03-06 15:31

余天：選輸退出政壇 卓榮泰：抗拒韓流就像抗拒壞天氣

2019-03-07 09:24

韓國瑜稱國民黨4席補選可望全拿 余天：他講話誇張

2019-03-06 16:23

拿掃把抗陸？丁守中批：國際戰略觀念粗淺貧乏

2019-03-06 15:22

「白賊義」由來與王玉雲有關？ 王家批謊言比病毒可怕

2019-03-06 16:22

鄭文燦「開放日」進美國白宮？ 桃議員網外互打嘲諷

2019-03-06 18:09

蔡政府強化戰力！向美新購66架F16V 總價估2500億元

2019-03-07 00:19

蘇貞昌拚治安：鬥毆發生在門口 就換掉地方警察局長

2019-03-07 09:28

風雨中王金平宣布參選總統 現場擠滿支持者

2019-03-07 10:25

2020「蔡鄭配」有譜？鄭文燦：未帶政治目標赴美交流

2019-03-07 06:00

高嘉瑜為郭國文助選 注暖流「太陽會驅散北風」

2019-03-07 09:10

不反對蓋暫時貯存場 侯友宜：請告訴新北核廢料放多久

2019-03-06 13:43

糾正政院、經部核四政策 監院內互打

2019-03-07 00:32

網路聲量打敗韓流 潘孟安：活動只是一時

2019-03-06 14:25

禁陸3C產品原則…怕誤解又有針對性 被陳其邁退件

2019-03-06 12:43

美售台戰機加戰車 川普政府重籌碼準備衝擊台灣選情

2019-03-07 09:46

民調說朱立倫也贏 蔡正元：韓國瑜錯過今年無法當總統

2019-03-07 10:35

立委補選／台南、新北選情吃緊 綠衝保一席

2019-03-07 00:33

鄭文燦喊話賴清德 「助蔡完成連任」

2019-03-07 00:23

署長陳國恩巡視 海巡特勤隊威武大合影

2019-03-07 00:32

吳朱王馬茶敘影片流出 原來他們都在談這個

2019-03-06 13:37

空軍擬採購F-16V 同步升級現有144架F-16A/B

2019-03-06 23:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top