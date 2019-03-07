美售台戰機加戰車 川普政府重籌碼準備衝擊台灣選情

2019-03-07 09:46 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



空軍對美遞送發價申請書（LOR for LOA），以強化東部空為由，增購66架F-16V戰機，另還包含部分新任務裝備與精準導引械彈。若結合陸軍目前已在美國審核中包括M1A2戰車、地面導引精準砲彈、便攜式防空、反裝甲武器等軍備採購案，美國2019年對台軍售，規模將是史上最龐大的。軍售向來是美方表達支持台灣軍事安全合作、戰略送暖的主要窗口，不論川普政府今年何時宣布這筆軍售，都將衝擊台灣2020年總統大選選情。

F-16V的市場目標包括改良各國現有F-16機隊，改良計畫核心是換裝APG-83主動電子掃描陣列雷達（AESA），我方採購66架新機，也將採取同樣水準，稱為Block70。由於我國現役F-16採用F100發動機，增購應也繼續使用F100，因此將會是Block72。

而在我國通過「銳捷專案」採購M1A2戰車採購預算後，美方至今遲未公布軍購案，一度引發焦慮。據指出，美方在審查的出口構型是以M1A2 SEP V3為基線，但不包括部分美軍專有的指揮管制系統軟硬體，目前還在美方跨部會聯審中。

改良型的M1A2 SEP-V3戰車是通用動力公司陸地系統公司（GDLS）生產，改良重點在發電系統，以適應額外新增的電子設備，另還包括新式射控系統和戰車自主檢查系統，車長可以迅速得知車輛本身狀態與問題。