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蔡政府強化戰力！向美新購66架F16V 總價估2500億元

2019-03-07 00:19聯合報 記者程嘉文洪哲政／台北報導

我政府向美方增購66架F-16V戰機。圖為國軍F-16戰機。 圖／聯合報系資料照...
我政府向美方增購66架F-16V戰機。圖為國軍F-16戰機。 圖／聯合報系資料照片
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蔡政府為提升空防實力，空軍司令部昨晚證實，已循軍售模式，向美方提出「發價申請書」，新購六十六架F-16V戰鬥機。

另外，馬政府時期，美方同意將國軍現役一四二架F-16A/B，提升至F-16V水準，第一批四架已經出廠，正在測評。

須等美開「發價書」才能議價

消息人士指出，這項軍購案必須等美方開出「發價書」，雙方才能正式議價，但依據初步探詢結果，不會超過兩年前巴林王國採購F-16V的單價。以此類推，總預算應該在新台幣兩千五百億元以內。

蔡日前被問及兩岸開戰問題

蔡英文總統先前接受美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）專訪，被問及兩岸如果開戰問題時表示，國軍不斷強化戰力，全天候警戒並抵禦第一波攻擊，並且期望「屆時國際社會就會發出聲音，對中國施加壓力」。

去年就傳美願增售一個聯隊

近年共軍遠海長航，頻頻通過巴士海峽，我方防空壓力不再只限西部，現役幻象兩千戰機又苦於操作成本昂貴、無法性能提升的窘境。去年十月的美台工業會議後，就傳出美方願意增售一個聯隊F-16的消息。

時間點應不會晚於今年十月

扁政府後期，曾提出採購六十六架F-16C/D，並逕自編列預算送交立院；然而當時美方根本沒打算出售，當然也不會給發價書，我方編列的預算最後無疾而終；如今時空環境不同，預期美方點頭機率很高。「台海安全研究中心」主任梅復興表示，本案是我方對美軍購常態化後的首例，直接遞送發價申請書，美國依法需在半年內答覆，因此預估不超過十月就會通告國會。

消息人士指出，之前巴林購買十九架F-16V，「裸機」單價七千餘萬美元，加上訓練、彈藥、後勤，數字大約加倍；此次我方採購量是三倍以上，價格不可能更貴。梅復興指出，本案至少也要七十、八十億美元，就算分十年編列，也會嚴重排擠其他建軍整備計畫，因此預期蔡政府會將F-16V的大部分金額，以特別預算方式編列。

F-16V是洛克希德馬丁公司提出的新改良方案，換裝APG-83主動電子掃描雷達，偵搜能力接近F-35等下一代戰機。

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