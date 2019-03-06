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確定了！我向美增購66架F-16V 成本近年度預算三倍

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增購F-16要3900億元？專家估計2500億左右

2019-03-06 21:04聯合報 記者程嘉文╱即時報導

根據證實，國防部已於2月27日正式向美方提交 LOR（Letter of Req...
根據證實，國防部已於2月27日正式向美方提交 LOR（Letter of Request），增購66架F-16V戰機的需求。 聯合報系資料照
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空軍司令部今晚證實，為提升空防實力，我國已循軍售模式，向美方提出「要價書」（LOR for P&A），新購66架F-16戰鬥機，並將比照國軍現役142架F-16A/B，改良至最新F-16V規格。消息人士指出，必須等美方開出「發價書」（LOA），雙方才能正式議價，但依據初步探詢結果，不會超過兩年前巴林採購F-16V的單價。以此類推，總預算應該低於新台幣2500億元。

近年共軍遠海長航，頻頻通過巴士海峽，我方防空壓力不再只限於西部，加上現役幻象兩千戰機，始終苦於操作成本昂貴、又無法性能提升的窘境。因此從去年10月的美台工業會議後，就傳出美方願意增售一個聯隊F-16的消息。

依據美國政府軍售程序，盟國先提出「要價書」，美方如果回覆「發價書」，基本就等於同意，並會列出此筆交易金額上限。扁政府後期，曾提出採購66架F-16C/D，並逕自編列預算送交立院；然而事實上，美方根本沒有出售打算，當然也不會給我方發價書，編下去的預算最後無疾而終。如今時空環境不同，預期美方點頭機率很高。至於確實時機點，「台海安全研究中心」主任梅復興預估，應不會晚於今年10月。

先前媒體報導，製造商洛克希德馬丁公司非正式估價，66架F-16V加上訓練、彈藥、兩年整體後勤，總價達新台幣3900億元，比兩年前巴林採購的單價還貴。 對此空軍司令部表示，各買家選用的裝備型式不同，價格也有所差異，要到美方回復後再詳細議價，媒體先前報導數字純屬臆測。

消息人士指出，當時巴林購買19架F-16V，「裸機」單價7000餘萬美元，加上訓練、彈藥、後勤，數字大約加倍；此次我方採購量是三倍以上，價格不可能更貴。梅復興則表示，本案至少也要70~80億美元，就算分成10年，也會嚴重排擠其他建軍整備計畫。因此預期蔡政府會將F-16的大部分金額，以特別預算方式編列。

F-16V是洛克希德馬丁公司對F-16提出的新改良方案，主要是換裝APG-83主動電子掃描雷達，偵搜能力接近F-35等下一代戰機。在馬政府時期，美方已同意將我國現役142架F-16A/B，提升至F-16V水準，第一批4架已經出廠，正在進行測評。

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