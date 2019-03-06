我提案增購F-16V 梅復興：10月前就會通告美國會

2019-03-06 20:29 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



根據證實，國防部已於2月27日正式向美方提交 發價申請書LOR (Letter of Request)，增購66架F-16V戰機的需求。台海安全研究中心主任梅復興今天受訪評論表示，美方透露蔡政府正規劃動用特別預算，來支付這筆軍購案至少大半金額需求。

外傳這項購案每架F-16V單價約在7千萬到9千萬美金，並包含新F-16V機隊人員訓練、2年整體後勤與相關新型空對空、空對地彈藥等。

梅復興評論表示，此案改採直接遞送發價申請書 (LOR for LOA) 的做法，將是台美之間近年來單一最大宗的軍售案，軍售案今年最遲應該不至於超過10月，就會通告國會。

但他提醒，這批F-16V採購成本高達70到80億美元，將近國防部目前年度軍事投資預算的三倍，就算分成10年編列，每年也都會佔去軍事投資預算的四分之一強，勢必嚴重排擠原已規劃的建軍整備計劃。

而對提及先前有意在台合作建立F-16生產線的建議，他表示案內並未提及。

他披露，根據美方高層人士透露，蔡政府正規劃動用特別預算，來支付該軍購案至少大半金額。