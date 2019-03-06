鄭文燦公開白宮照 蕭美琴：台美官員交流將成常態

2019-03-06 19:39 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦近日率市府團隊前往美國華盛頓特區會晤白宮、國防部和國務院官員，臉書發文還不忘強調「白宮原來這麼大」。對此民進黨立委蕭美琴、羅致政等都認為，鄭文燦此舉確實是個突破。蕭美琴在臉書上指出，鄭文燦這次的參訪確實在台美官員交流上打開新的一頁；未來台灣官員進入美國政府部門，與美國官員進行交流將成常態。

蕭美琴說，在蔡英文還是總統候選人的時候，也曾經至白宮與官員對話，她也曾經率立委團低調進入白宮拜會；但當時的蔡英文不是官員，立委也不是首長。因此鄭文燦這次的參訪確實在台美官員交流上打開新的一頁。

蕭美琴指出，美國國會去年提出「台灣旅行法」並獲美國總統川普簽字通過，賦予台美官方交流更扎實的法律基礎，「有別於過去我們進入白宮都很低調不公開（難能可貴，同行這麼多跨黨派立委，也都很負責任為鞏固雙方互信而保密低調），現在可以大方公諸於世！」

蕭美琴認為，預計鄭文燦此次訪美後，以後台灣官員進入美國政府部門，無論是國防部、國務院、白宮，與美國官員進行交流將成常態；台灣作為一個美國的民主夥伴國家，該有的待遇也逐步正常化。她也表示，除了鄭市長個人的突破，也要謝謝外交團隊以及FAPA（台灣人公共事務會）等台美人長期在美的遊說努力，「鄭文燦加油，台灣加油！」