政府決定耗資3900億元 增購F-16V戰機？

2019-03-06 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



為充實防空兵力，維持台海空優，我方與美方商議，增購一個聯隊、66架F-16V戰鬥機，相關消息已是公開秘密。今天《蘋果日報》報導，在上周三（2月27日）的總統府軍事會談中，由蔡總統拍板定案，向美方正式提出採購要求。每架單價約在7000萬到9000萬美金之譜，加上訓練、兩年後勤、新式彈藥，總價將近130億美金（約3900億台幣）。

不過到目前為止，國防部仍未對此消息發表回應。

相關報導引述「知情人士」說法，強調一旦台海爆發戰事，我方最重要的就是維持制空權，因此國軍亟需增強戰機實力，而且台灣對美軍購是「賣方市場」，川普政府會依據自身利益，選擇願意出售的時間點。

本報於今年1月3日曾報導，由於美方對F-16V開價高達3900億元，遠超過我方原先預想數字。如果原廠不願讓步，我方不排除放棄新購F-16V，改向美軍採購或租賃中古F-15或F-18，甚至另尋來源。不過因為必須重新建立一支新機隊，因此成本也不會低，等於是向原廠打出「兩敗俱傷」牌。由最新消息顯示，我方最後仍然決定，還是採購F-16V。

F-16V是洛克希德馬丁公司對F-16戰機提出的最新改良方案，主要是換裝新式的APG-83主動電子掃描雷達（AESA），將其偵搜能力接近F-35等下一代戰機。在馬政府時期，美方已同意將我國現有的142架F-16A/B，提升至F-16V水準，目前第一批4架飛機已經出廠，正在進行測評。

美國國務院於2017年9月批准出售巴林19架F-16V，當時「裸機」的單價約7000萬美元。消息人士透露，由於我方此次採購數量高於巴林，價格將不會更貴。然而加上訓練、新型彈藥、兩年後勤，每架飛機的單價，仍然達到近兩億美元之譜。

我國現役的142架F-16屬於A/B型（Block 20），機身較輕、發動機推力較小，因此進行F-16V改良後，機背並沒有加裝增加航程的適型油箱；但若新購F-16，則應屬最新的Block 70，就可加裝油箱增加航程。