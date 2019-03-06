鄭文燦「開放日」進美國白宮？ 桃議員網外互打嘲諷

2019-03-06 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市議員詹江村服務處，今天發新聞稿左嘲諷「捧鄭」議員王浩宇造神，右指鄭文燦美國拜會地點不是白宮，叫艾森豪行政大樓，蔡英文、朱立倫都來過，且當天就是白宮對民眾的開放日，阿貓阿狗都能進去。

市議員詹江村今天表示，鄭文燦拜會地點不是白宮，而是叫艾森豪行政大樓，鄭文燦打卡標注美國白宮，王浩宇想造神，跟著拍馬屁，捧過了頭，沒想到出大糗！

詹江村說，媒體報導桃園市長鄭文燦美東時間3月4日到華盛頓特區會晤白宮、國防部和國務院官員，同時拜訪布魯斯金智庫和傳統基金會，並於臉書發文說「白宮原來這麼大」。

他說，王浩宇立即在臉書跟進吹捧造神，說鄭文燦默默的創造了歷史。「台灣旅行法」通過後，鄭文燦是第一個走進白宮的台灣主要官員。上次，現任的台灣主要官員公開進入白宮，已經是台美斷交前的事情了。

「這真的太肉麻兮兮了」，詹江村譏諷王浩宇，鄭文燦拜會地點不是白宮，而是叫艾森豪行政大樓，距離白宮還有一大段距離，不只鄭文燦，連蔡英文、朱立倫都來過這裡，不知道鄭文燦是真心還是故意，「錯把馮京當馬涼」。

詹又說，最可笑的是王浩宇不明究裡，把鄭文燦在錯誤標注美國白宮的打卡地點，當作真正的白宮，而且還跟著拍馬屁，除了無知白目，不知什麼可以形容了。

針對王浩宇抱錯大腿的行為，有網友留言「王浩宇到底怎麼選上的，選他的人都不覺得丟臉」、「王浩宇很愛跪舔鄭文燦」、「王議員卸任後可以轉職小丑當街頭藝人」。