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別這樣黑國防部 國軍未拍攝這種同志議題心輔劇

2019-03-06 15:31聯合報 記者洪哲政╱即時報導

有網友剪貼2017年國軍心輔劇「彩虹」的劇照，結合坊間同志劇團情慾戲截圖，在臉書貼文聲稱：「國軍這是在演什麼劇場？為避免關30天，已上碼」等云云。經向國防部查證，國防部發言人陳中吉澄清表示，兩張照片其一確是2017年元月播出的莒光園地心輔單元劇截圖，但另張則是2011年至2013年間民間劇團所為。國防部至今未再拍有關同志議題的心輔劇。

國軍政治教育「莒光園地」曾在去年1月12日播出心輔單元劇「彩虹」，內容述說一名軍中同志因感情受挫，幹部輔導協助他走出失戀陰霾。這則短劇當時曾引起討論，影音播出後曾上傳到YouTube，但遭檢舉下架。

昨日有網友貼文，結合「彩虹」兩名穿著國軍制服的劇照，再加上民間「螢火蟲劇團」同志劇「下雪了」情慾劇照，聲稱：「國軍這是在演什麼劇場？」由於劇中服制類似，引發關注，網友大驚，紛紛留言批評，媒體也向國防部查證，是否曾另拍類似題材劇集。

陳中吉澄清，兩張照片其一是2017年元月播出的莒光園地心輔單元劇截圖；第二張劇照截圖並非國軍製作拍攝，經查證為2011年至2013年間民間劇團所為。

而據了解，貼文中第二張爭議劇照是螢火蟲劇團2013年的同志戲「下雪了」，內容是描述發生在1989年一段阿兵哥與輔導長相愛的故事。

有網友剪貼2017年國軍心輔劇「彩虹」的劇照，結合坊間同志劇團情慾戲截圖，在臉書...
有網友剪貼2017年國軍心輔劇「彩虹」的劇照，結合坊間同志劇團情慾戲截圖，在臉書貼文聲稱：「國軍這是在演什麼劇場？為避免關30天，已上碼」等云云。 翻攝臉書網頁
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