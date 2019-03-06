因應新竹限水 空軍執行人工增雨任務

2019-03-06 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



根據國防部軍聞社今天報導，因應新竹地區第一階段限水，空軍第六聯隊第十空運大隊今日（6日）清晨派遣C-130運輸機升空，實施人工增雨任務。

根據氣象局預報，鋒面通過及大陸冷氣團南下影響，今天除屏東縣外，其餘全台各縣市有雨，新竹降雨機率達50%。