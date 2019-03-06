內幕／不理反彈 蔡政府強勢貫徹漢翔換將佈局

2019-03-06 09:31 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



漢翔航空工業公司董事長廖榮鑫（左）即將交棒，換上即將退役的國防部副參謀總長胡開宏（右）。圖／漢翔公司提供；本報系資料照 分享 facebook

漢翔航空工業公司董事長廖榮鑫即將交棒，換上即將退役的國防部副參謀總長胡開宏。工會事前曾傳一紙向「小英政府」喊話，反對「如此粗暴的方式更換我們的董事長及總經理」，甚至揚言「不排除大規模的抗爭行動」的聲明，為廖榮鑫說項，但換來的是在經濟部尚未公布人事案前，行政院先出面公開證實，過程與背景殊堪玩味。

事實上一年多前，坊間就曾傳出漢翔董座異動的傳聞，如今顯示，政府早有意換將，只是等候適當時機。先前也有其他空軍中將退役，但並未被考量接任漢翔，胡開宏出線，人選符合蔡政府國防施政人事要求「低調務實」的調性。

據了解，近期多位綠營立委均曾接獲相關「陳情」，在立法院為原董座奔走固樁，認為廖榮鑫任內推動空軍高級教練機國造案，高教機研發與出廠的「credit」應屬於廖榮鑫，在原型機出廠前，換將恐影響首飛時程。工會由三位主要幹部署名發出聲明，更讓人事案備受矚目。

但據透露，工會的聲明固然由幹部親簽，惟未經工會全體會議議決。工會聲明後，行政院出面證實人事異動，「壓陣」意味濃厚。

且細究高教機決策過程，廖榮鑫主政的漢翔，最初其實屬意授權生產義大利M-346教練機方案，義廠也一度在國內透過公關公司積極運作。最後是政府強力主導，才確定落實「國機國造」政策，由中科院航研所負責研發，將雙座經國號戰機修改為T-5教練機，漢翔則是「受命」負責組裝。

廖榮鑫擔任漢翔董座4年餘，任期已長，換上胡開宏，一則是疏通軍中人事，二則看重胡正派、低調形象。而舉凡空軍將領不論上將或中將退役，接任漢翔董座前皆無造機經驗，此次換將，考量國機國造任務，連同總經理一併換手，由研發高教機任務的中科院航研所長馬萬鈞接任，補此不足。

漢翔未來不僅在「國機國造」上擔負重要角色，現階段也還有F-16V戰機改裝生產線任務，未來若蔡政府落實對美增購F-16V政策，漢翔角色更動見觀瞻。胡開宏搭配馬萬鈞，是蔡政府當前的在這項任務上的重要佈局，再多斧鑿，顯也無法改變高層意向。