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離新式高教機首飛不到1年卸任 漢翔董座廖榮鑫說心情

2019-03-06 08:08聯合報 記者洪哲政╱即時報導

行政院昨日證實國防部副參謀總長胡開宏將退伍接任漢翔航空工業公司董事長一職，原董座廖榮鑫將交棒。廖榮鑫透過臉書貼文談及面對這項人事案的心情：新式高教機的首飛僅餘484天，扣除假日則只剩330天。鑑於「盱衡當前政經情勢、建立領導傳承制度、紓緩工會緊張關係、穩定同仁工作心緒」等綜合考量。我選擇「自請退休」。

廖榮鑫以「離情」為題、並署名「永遠的朋友廖榮鑫」在臉書貼文表示：再次感謝您的支持鼓勵和情義相挺，讓我在人生的各個階段和不同領域，都有學習和成長的機會，成為巧遇時空的緊密連結，增添生命中的美好回憶。誠摯祝福！幸福美滿！

廖榮鑫貼文表示：己亥三月五日，我始終躊躇於近期媒體臆測，對於企業社會責任的發酵與影響，（我們一直想把花蓮、臺東的小朋友連結起來）始終提請小朋友千萬不要受大人的干擾與牽絆，專心於築夢踏實的工作。

廖榮鑫說：新式高教機的首飛僅餘484天，扣除假日則只剩330天。鑑於「盱衡當前政經情勢、建立領導傳承制度、紓緩工會緊張關係、穩定同仁工作心緒」等綜合考量。我選擇「自請退休」，於三月四日上班前，已將卸任漢翔公司董事長的辭呈，遞陳經濟部沈部長，靜候核批。今天下午五時左右，從報上獲知訊息，我的人事命令已然發布，個人欣然接受指派。此時此刻，即將卸任承擔漢翔公司的職務，心路歷程與離情感言，略抒於后：

值此和煦輕風的春境，懷著感恩惜福的愉情；

恰是奼紫嫣紅的奔騰，終須回歸自然的寧靜。

曾是誤入叢林的窘景，卻成點滴連結的鐘鈴；

總是貴人相助的牽成，誠然感謝大家的誼情。

廖榮鑫表示：多年好友、淡江大學教授黃介正兄曾對我說：「真羨慕你一輩子能做三件事：戰鬥機飛行員、三星上將、董事長。」確有如此深刻感受，能受上天如此眷顧，真要衷心感恩惜福，人生已是了無遺憾。

廖榮鑫說：軍旅生涯的36年3個月零20天、漢翔公司4年零3天，職場總計四十年頭，大致算是流暢自如，多半皆能心想事成，的確可以稍事休息，至少調整生活步調，能多陪伴家人好友，做點未盡夢想的事。

廖榮鑫表示：前可口可樂總裁戴生（Brian Dyson）曾說：我們每個人都像小丑，玩著五個球，這五個球是你的工作、健康、家庭、朋友、靈魂。五個球只有一個是用橡膠做的，掉下去會彈起來，那就是工作。另外四個球都是用玻璃做的，掉了，就碎了。

廖榮鑫貼文指出：2018年農曆春節，到敦南誠品挑了這本《人生的長尾效應》ㄧ書，作者建議職場工作的三個階段，包括「厚植實力」、「大展身手」及「投資傳承」。於此之前，我也盡量發揮影響力，將職場經驗與人生體悟等課題，加以傳播並擴大分享，未來則將針對環境保護與生態保育等議題，持續關心並支持參與，略盡地球公民的基本責任。因此，觀察、紀錄和分享等投入環境與生態的工作，將是我在退休後最想做的事。

漢翔航空工業公司董事長廖榮鑫。本報系資料照
漢翔航空工業公司董事長廖榮鑫。本報系資料照
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職場高教行政院

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